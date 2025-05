"No pensé que me iba a poner así": Emilram Cossío se quiebra al ver emotiva escena de 'Misterio' por el Día de la Madre

El actor no pudo contener las lágrimas al revivir una de las escenas más conmovedoras de la serie, donde el amor de una madre se revela entre el hambre y la ternura.

Una escena cargada de emoción y nostalgia hizo que el actor Emilram Cossío no pudiera contener las lágrimas. Como parte de una reacción compartida en redes sociales por el Día de la Madre, el actor revivió uno de los momentos más conmovedores de Misterio, serie que marcó un hito en la televisión peruana y en su propia carrera.

El clip muestra una conversación entre los personajes 'El Nene' (interpretado por Cossío) y 'Caradura' (Aldo Miyashiro), en la que entre bromas sobre dormir para olvidar el hambre, surge una confesión profundamente humana: una madre que fingía no tener hambre para que su hijo pudiera alimentarse. La escena, que en su momento conmovió al público, volvió a tocar fibras sensibles décadas después.

"Ya, suficiente. No puedo ver más. Se me caen las lágrimas. Se me caen las lágrimas de nostalgia, de ver una escena de tantos años. No pensé que me iba a poner así", se le escucha decir entre sollozos al actor, visiblemente afectado.

Durante el video, Cossío no solo recuerda el peso emocional del guion, también las vivencias personales y el lazo con sus compañeros de elenco. "Gracias a Misterio pudimos llegar a la televisión y ser un poquito más conocidos (…) Amigos que la pasamos muy, pero muy bien grabando. Por eso, de repente, las lágrimas", reflexionó.

Misterio, estrenada en el año 2000, narraba la vida de un grupo de barristas y jóvenes de barrio, y se convirtió en una de las producciones más influyentes de su época. A más de dos décadas, sigue generando emociones profundas, especialmente en fechas como esta.

¿De qué trata Misterio?

Misterio fue una producción inspirada en la obra de teatro Un misterio, una pasión, escrita y dirigida por Aldo Miyashiro. La historia está basada en la vida del recordado líder de la Trinchera Norte de Universitario de Deportes.

Grabada en las calles de Magdalena, la Plaza San Martin y el jirón Quilca, Misterio se convirtió en el retrato de una Lima caótica que intentaba sobreponerse mientras vivía una fiebre por el fútbol capaz de convertir a los hinchas de Universitario y Alianza Lima en rivales a muerte.

La trama de Misterio cuenta la vida de Percy, un joven de clase media, buen hijo, con un trabajo estable y un gran fanatismo al club de sus amores, Universitario de Deportes. Sin embargo, su hinchaje lo llevaría, junto a su amigo ‘Caradura’, a crear una de las más icónicas barras bravas.

A partir de la creación de la Trinchera Norte, las drogas, el alcohol y su amor inacabable por la “U” terminarían por extinguir su propia vida. Y la ficción creada por Miyashiro pone de manifiesto esta afición, junto con sus peligros y desvíos.

