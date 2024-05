Día de la Madre: heroínas y madres que salvan el mundo en el Universo de Marvel

Marvel es conocida por sus icónicos superhéroes como Capitán América, Iron Man y Spider-Man, pero también destaca por sus heroínas que enfrentan al mal en películas, series y cómics. Estas mujeres han salvado al mundo de hordas de supervillanos, extraterrestres y han combatido el miedo y el odio de la humanidad misma.



Pero esa hazaña palidece en comparación con su trabajo más desafiante: ser mamá. Algunas de ellas poseen superpoderes, mientras que otras no, pero todas sacrifican sus vidas para cuidar a sus hijos. En el Día de la Madre, es importante tomar un momento para reconocer a estas extraordinarias mujeres que inspiran a otras madres en el mundo.

'X-Men' (2013) #4.Fuente: Marvel

Jubilee

Jubilation Lee, conocida como Jubilee y famosa por su habilidad para generar fuegos artificiales, solía ser considerada la pequeña de su familia mutante, hasta que se convirtió en madre. En X-Men (2013), su papel evolucionó de ser una residente del centro comercial a asumir el rol de madre al adoptar a Shogo, un niño huérfano utilizado como anfitrión para una antigua bacteria consciente.



Inicialmente, la crianza representó un desafío para Jubilee, especialmente debido a los constantes ataques de enemigos extraterrestres. Sin embargo, con el apoyo de sus compañeros de equipo, ella ha logrado manejarlo todo. Actualmente reside con el pequeño Shogo en la nación isleña mutante de Krakoa, donde juntos han protagonizado emocionantes aventuras.

'Avengers: The Children's Crusade' (2010) #6.Fuente: Marvel

Scarlet Witch

Wanda experimentó una forma única de maternidad. En Visión y la Bruja Escarlata (1985) #12, dio a luz mágicamente a los gemelos Tommy y Billy con Visión. Estos niños no eran solo producto de la magia distorsionadora de la realidad de Wanda, sino que también contenían fragmentos de la energía vital de Mephisto, lo que eventualmente llevó a que fueran reabsorbidos por él.



Agatha Harkness, mentora mística de Wanda, lanzó un hechizo sobre ella para que olvidara a sus hijos, lo que desencadenó uno de los mayores eventos en la historia de Marvel, La Casa de M (2005). Sin embargo, Wanda se reuniría con sus hijos, quienes habían sido reencarnados en diferentes familias, en La Cruzada de los Niños de los Vengadores (2010).

'Mystique' (2003) #5.Fuente: Marvel

Mystique

Hablando de complicaciones, entra Mystique. Hizo su primera aparición en la escena como una importante antagonista de los X-Men. Esta mutante cambiaformas dio a luz a Nightcrawler y al demagogo antimutantes Graydon Creed, y se convirtió en la madre adoptiva de Rogue junto a su amor de toda la vida, Destiny.



Aunque no sea la madre más afectuosa, es excelente en lo que hace. Realmente excelente. En Mystique (2003) #5, Raven no solo se infiltró en una base militar cubana secreta, sino que también utilizó sus habilidades para convertirse en un ejército de una sola mujer. Este despliegue de sus poderes valió la pena ya que logró salvar a los niños mutantes secuestrados por el ejército.

Un retrato familiar, también conocido como la portada de '4' (2004) #30.Fuente: Marvel

Mujer Invisible

En el Anual de Los Cuatro Fantásticos (1963) #6, también conocido como Que haya vida, Sue Richards, también conocida como la Mujer Invisible, y el Señor Fantástico dieron la bienvenida a su hijo Franklin después de un embarazo desafiante. Y la llegada de la bebé Valeria completó la familia en Los Cuatro Fantásticos (1998) #54.



La Mujer Invisible se encuentra en nuestra lista porque, al igual que sus campos de fuerza impenetrables, está preparada para lo inesperado. Ya sea enfrentando una incursión universal o lidiando con los vastos poderes de su hijo sobre la realidad, Susan ha mantenido la calma, liderado con firmeza y amado con fuerza.

'Amazing Spider-Man' (1999) #600.Fuente: Marvel

May Parker

May Parker ha sido un faro para Spider-Man, enseñándole a valorar esos escasos momentos de calma, por breves que sean. Ella personifica el sacrificio necesario de los padres; después de perder a sus propios padres, May y su esposo Ben asumieron la responsabilidad de criar a Peter Parker como un joven amoroso, estudioso y compasivo.



Por eso fue tan conmovedor el momento en El asombroso Hombre Araña (1999) #600 cuando Peter finalmente reconoció a su tía May como "mamá". El timing fue perfecto; durante su boda con J. Jonah Jameson Sr., May ofreció sabios consejos sobre la verdadera fuente de la felicidad, y sorpresa, proviene de dentro.

