Mathías Brivio se sinceró sobre su rol paternal en el Día del Padre, una festividad que se celebrará en cuarentena por la COVID-19. En ese sentido, el conductor de “La Máscara” y “Yo Soy” confesó que nació para ser padre, luego de dar la bienvenida a sus tres hijos Julieta, Tiziana y Eugenio.

“Hay algo que siempre me gusta reconocer, creo que nací para ser papá. Me encantan los niños, siempre he tenido ese sentimiento de paternidad arraigado en mí”, reveló en una entrevista con el diario Trome.

Por ello, cuando nació su primera hija Julieta, Mathías Brivio no sintió angustia, sino mucha alegría de finalmente tenerla con ellos. “Básicamente me dio mucha alegría, ganas de tenerla en mis brazos desde el primer día. No estaba preocupado ni angustiado. Los dos tratamos de tener esa tranquilidad hasta el parto”, expresó.

Ante la cuarentena obligatoria, el presentador, de 44 años, está disfrutando pasar un mayor tiempo en familia, algo que no podía tener desde hace varios años. Como se recuerda, previo a conducir “La Máscara” y —todos los sábados— “Yo Soy: Grandes Batallas”, trabajaba como dupla de Gian Piero Díaz en “Esto es guerra”.

“Con este tema de la cuarentena estamos comiendo juntos, se ha dado esta posibilidad que no tenía en años, porque ellos estaban en el colegio y cuando llegaban yo salía para el programa (‘Esto es guerra’). Ahora estamos disfrutando mucho el sentarnos a almorzar”, agregó.

SOBRE TENER MÁS HIJOS

Tras tener tres hijos, Mathías Brivio considera que es momento de “cerrar la fábrica”, debido a que no planea agrandar más la familia. Incluso, como ya ha mencionado en otras ocasiones, el conductor ha pensado someterse a una vasectomía.

“Nos cuidamos, mi esposa toma pastillas, yo sí estoy pensando en el tema de la vasectomía”, se sinceró.