Dina Páucar le enviará una querella a su exarpista Salvador Dextre por acusarla de difamación. | Fuente: Instagram

Hace unos días, el exarpista de Dina Páucar, Salvador Dextre, salió en el programa “Tengo algo que decirte” denunciando públicamente a la cantante folclórica de estafa. De acuerdo con sus declaraciones, la popular ‘Diosa del amor’ le habría echo firmar unos documentos aprovechándose de su condición ya que tiene discapacidad visual.

Él trabajo casi 8 años con la agrupación y reveló que la amistad que tenía con la intérprete peruana ya no existe debido a que la empresa encargada de los contratos, “Festival musical”, habría manipulado los documentos.

“Exijo que se reconozca mi tiempo de servicio de mis 7 años y 9 meses de trabajo ininterrumpido que son 140 mil soles”, se le escucha decir a Salvador Dextre. Por ese motivo, Dina Páucar decidió responder tajantemente a esta denuncia en una conferencia de prensa.

“Yo lo voy a querellar por decir semejante disparate”, comentó la artista a RPP Noticias. De acuerdo con sus declaraciones, la intérprete de “Qué lindos son tus ojos” no hizo nada ilegal, al contrario, la empresa “Festival musical”, se ha encargado de los pagos ya que Salvador Dextre sí estaba en planilla y gozaba de los beneficios.

DINA PÁUCAR SE DEFIENDE

Dina Páucar comentó que no entiende cómo su exarpista puede levantar falsos contra su persona sabiendo todo lo que hizo por él: “Yo le apoyé con su academia, me moví para que le operaran de la vista, lo llevé para grabar el spot de la marca Perú a Nebraska, y más. No entiendo el afán de quererme dañar y sentarse en diversos medios para hacerme quedar mal”, aseguró.

A ello, confesó sentirse confundida por las declaraciones del músico porque cuando le llegó una primera carta notarial, él le pidió que no le hiciera caso: “Hablé con Salvador sobre la carta notarial que le llegó a la empresa y me dijo: ‘Mi familia no le pasa dinero a mi pareja, pero no le haga caso, así que lo dejé pasar’”, comentó.

Dina Páucar cuenta que Salvador Dextre era incumplido con sus horarios de trabajo y compromisos, los viajes y conciertos por lo que habló seriamente con él. “Me dijo que tenía mucho trabajo por su academia, pero nunca me molesté, al contrario, lo apoyé”, aseguró.

En el 2017, el arpista decide salir de la agrupación, según la cantante, para que pueda dedicarse de lleno a su nuevo trabajo, sin embargo, lo alargó: primero dijo que se iría en febrero, luego en junio y finalmente, se retiró en octubre. “Le decía que no podía hacer lo que se le da la gana porque tenía que contratar a otro”, dijo Páucar.

“No es posible que días después de nuestro último show juntos, en el 2018, le llegue la denuncia a ‘Festival musical’. Además, dijo que se sentía maltratado, que abusábamos de su condición, que le mentimos. Cuando las personas están siendo maltratados no pueden estar mucho tiempo en un solo lugar, si hubiera sido así no hubiera trabajado conmigo”, aseguró

Cabe resaltar que la denuncia viene desde el año pasado y Salvador Dextre continúa en su lucha por recibir sus beneficios. “Lo que viene lo sabrán más adelante, lo estoy tocando con mis abogados”, concluyó.