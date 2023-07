DJ Peligro espera celebrar los 10 años de 'Soy soltera' con Tilsa Lozano: "De repente sale una sorpresa"

Nacional DJ Peligro planea una reunión con Tilsa Lozano por los 10 años de "Soy soltera".

DJ Peligro y Tilsa Lozano lanzaron el tema 'Soy soltera' en el 2013 y sigue sonando hasta la actualidad. | Fuente: Composición

"Gracias a Dios, la gente siempre ha disfrutado de mi trabajo y modelo no soy, pero lo doy todo por la música", dijo DJ Peligro tras visitar programa Así Somos de RPP Noticias donde hizo un repaso de su carrera artística.

Sin embargo, hizo énfasis en los 10 años de su gran éxito Soy soltera, tema que grabó con Tilsa Lozano en el 2013, y planea un reencuentro con la modelo para una celebración:

“Este julio se cumplen los 10 años que fue con mi hermana Tilsa Lozano, la quiero mucho. Confió en mi trabajo, mi capacidad y se aventó. Ella no es soprano, ni tenor, pero le enseñé el proyecto y le encantó. Cómo pasa el tiempo, ha pasado una década de Soy soltera y sigue sonando. Me ayudó bastante en mi carrera", comentó sorprendido DJ Peligro.

"Acabo de llegar a Perú y lo primero que se me vino a la cabeza fue hacer una reunión. Seguro ella no está pensando en los 10 años de Soy Soltera, pero le voy a comentar. De repente sale una sorpresa", sostuvo.

Por otro lado, aseguró que esta canción lo sacó de su zona de confort ya que siempre había trabajado con el reguetón, sin embargo, este hit tiene varios géneros: "Tiene merengue, reguetón, latin, pero yo le digo pachanga porque la gente lo goza".

¿Cómo nació Soy soltera?

Allá por el 2013, DJ Peligro tenía un demo con su voz con esta canción, no obstante, reconoció que "sonaba bastante raro". "De hecho, solo Tilsa Lozano encajaba en la canción. Fue un regalo divino trabajar con ella", sostuvo.

El programa Así Somos va de lunes a viernes de 10 p.m. a 12 a.m. (medianoche) por la plataforma de radio de RPP Noticias.

Los éxitos de Tilsa Lozano

Después de que Tilsa Lozano, junto a su grupo 'Las Vengadoras', alcanzara el éxito con Soy soltera, la recordada modelo se volvió a reunir nuevamente con DJ Peligro, pero ahora sin sus compañeras.

Lanzó Soy mucho para ti y Tú eres una envidiosa, que actualmente cuentan con más de 10 millones de reproducciones en YouTube. La última canción fue un gran hit debido a que fue una especie de indirecta para Magaly Medina.

Años después, en el 2016, Tilsa Lozano se alejó de la música con Desubicadas. A pesar de que sus temas anteriores fueron los favoritos del público, este último no logró el éxito que se esperaba.

“Mucha gente me pide que saque temas, pero esa etapa de mi vida ya pasó, la vengadora está enterrada. Ahora me dedico a mis hijos, a mi trabajo y a mi pareja. No considero haber sido cantante, en realidad, fueron canciones que complementaban los shows que yo hacía, pero la fiebre de mis canciones fue creciendo porque eran pegajosas y las letras siempre tenían algún mensaje picante”, dijo a El Popular a fines de 2021.