William Luna y Segovia Orquesta presentan 'Vienes y te vas' en versión salsa andina

Nacional Richard Segovia contó cómo fue el acercamiento con William Luna para crear esta fusión

William Luna Moscoso es un cantante y compositor peruano de música andina. | Fuente: Pianity

El cantante William Luna nos compartió una nueva propuesta musical junto a Segovia Orquesta, agrupación con la que estará trabajando en la salsa andina. Richard Segovia y su equipo -Luis André Rivasplata, Abigail Aquino y Wilder Aranda- estuvieron en Así somos, de RPP Noticias, para presentar ‘Vienes y te vas’, éxito de Luna en una nueva versión.

“Estoy emocionado con ello, a todo el mundo le encantará y qué mejor que con un artista que tiene gran renombre en el Perú”, comentó Luis André, uno de los vocalistas. Por su parte, Abigail asegura estar “contenta de compartir con el maestro William Luna". "Este álbum va a ser un éxito porque fusionará nuestra música, nuestras raíces con la salsa”, dijo.

De acuerdo con Richard Segovia, la idea nació desde que era pequeño. Su padre le enseñó a escuchar música andina, desde los carnavales hasta la música vernacular, así que le planteó la idea al productor con el que estaba trabajando.

“Estábamos almorzando en Trujillo y una amiga periodista nos contactó con William Luna. Él escuchó los arreglos y le gustó”, recordó. Luna no pudo ocultar su emoción y cuenta que haberlos conocido no fue casualidad.

“Dios maneja las cosas y los tiempos. Hago más amigos, tengo años en esto y confío. La canción me trae muchas emociones y estos muchachos tan jóvenes le dan un plus, no es la única del álbum de salsa andina, son seis que tienen ese origen andino”, finalizó.

La actriz española que es fan de William Luna

La actriz Itziar Ituño, quien interpretó a la inspectora Raquel Murillo en “La casa de papel” de Netflix y Antena 3, conversó en exclusiva con RPP Noticias en abril de 2018 y reveló algunas curiosas anécdotas que vivió en sus diversos viajes a nuestro país.

La intérprete recordó que, debido a sus constantes visitas a Perú, había escuchado muchos de los temas que sonaban en la radio. Entre ellos, estaba la canción “Vienes y te vas” del músico William Luna.

“Tantas veces sonaba en la radio y tan bonita es la canción que me la había aprendido y la venía repasando en la cabeza”, confesó la actriz europea. Lo que jamás esperó es que, de manera fortuita, terminaría topándose con este tema en vivo. “Estaba paseando por Barranco y escuché el tema”, contó Itziar. “Recuerdo que estábamos caminando y de pronto nos dimos cuenta que estaba ahí, era William Luna, así que hicimos hora y nos quedamos a oir todo el concierto”, agregó.

Ella confiesa que el entusiasmo fue tal, que se quedó a disfrutar del concierto completo. “Me gustó mucho, la música peruana me gusta mucho. Y no hablo sólo de este género, también escucho a otras bandas y artistas nacionales”, dijo a RPP Noticias.

Ituño confiesa que, además de William Luna, es una confesa seguidora de La Sarita y de la banda de rock en quechua Uchpa. “Me gusta mucho el estilo que tienen ambos, he disfrutado de conciertos suyos y hasta tengo discos de ellos en mi casa”, señaló en ese entonces.