Camila Bravo, la ingeniera de sonido peruana detrás del éxito de 'Ojos Marrones' de Lasso y Sebastián Yatra

En entrevista para RPP, la ingeniera vocal, que trabajó con artistas como Paty Cantú, Danna Paola, Cami, habló de sus próximas metas, así como el uso de la inteligencia artificial. "No esperaba que 'Ojos Marrones' tuviera tanto éxito", confiesa.

Camila Bravo, la ingeniera peruana que trabajó en el éxito 'Ojos Marrones' de Lasso y Sebastián Yatra. | Fuente: Instagram (sebastianyatra) (lassomusica)

“Cada canción es especial y tiene su cuota de trabajo”, afirmó Camila Bravo, una ingeniera peruana que radica en Los Ángeles, al sur de California, donde tiene su estudio de grabación como el espacio donde desarrolla todas sus habilidades aprendidas en la ingeniería vocal desde que estudió música en la universidad.

A sus 28 años, Camila ya muestra su talento al mundo reflejado en canciones que suenan en las radios de distintas ciudades interpretadas por artistas de la talla de Lasso, Sebastián Yatra, Patty Cantú, Danna Paola, entre otros. Pero es con ‘Ojos Marrones’, ganadora de un disco platino y otro de oro en México el 2022, que se reconoce su trabajo para sincronizar voces, sonidos, secuencias y pistas.

En conversación con RPP, la joven ingeniera habla de sus inicios, y cómo las amistades cercanas que tiene con Andrés Vicente Lazo Uslar, conocido como 'Lasso', la llevaron a codearse con más talentos en el pop urbano, generó que, según dijo, es su favorito por los derivados que tiene.

—¿Cómo te iniciaste en la ingeniería vocal?

Todo empezó hace tres años. En el 2020 yo empecé a trabajar en esto. De hecho, estudié música en la UPC en Lima. Fue ahí donde empezó mi conocimiento con la música, con la ingeniería en general, pero realmente empecé a trabajar y practicar en el 2020 alrededor de la pandemia.

—¿Fue en la pandemia que te diste cuenta de tu vocación?

Durante la pandemia tuve un montón de tiempo en abundar en este tema, en practicar con más programas de edición. Soy muy curiosa con todo lo que lleva sonido. Poco a poco empecé a trabajar con gente que ya conocía y cercanas a mi que son productores y artistas. Con esos trabajos empecé a practicar hasta que ellos pasaron mi trabajo a otras personas me pudieron conocer y así empecé a contactarme con los artistas con quienes he trabajado hasta ahora.

—¿Qué es lo primero que preguntas a un artista antes editar su canción?

Todos los artistas son diferentes. A veces estoy presencialmente en el estudio y me avisan que tal semana hay una sesión con tal artista y anoto el día de la sesión. Antes de empezar a grabar, ellos ya tienen la canción armada y compuesta.

—Cuéntanos más de tu trabajo, ¿cómo es un día en tu estudio?

Primero, voy a la sesión donde van a grabar las voces, ellos tienen la idea y plasmamos esa idea en la grabación. Cuando estoy ahí, presencialmente, vamos dirigiendo como va todo el camino y terminando la sesión ya está todo grabado. Después, yo me llevó la grabación al estudio en mi casa y hago mi trabajo ya sin ellos. Ese es el proceso desde que empieza la sesión hasta que yo termino. Puede durar un par de semanas, pero depende de la grabación.

—¿Qué es lo más difícil para empezar a grabar?

No es lo más difícil, pero es tedioso cuando yo no conozco al artista, no conozco su voz, no conozco que cosas le gustan. Necesito bastante comunicación de parte de ellos, de parte de los productores. Es más tediosos cuando la canción tiene bastantes voces porque no solo es la voz principal sino también los coros, cosas que tal vez no son tan notorios para todo el mundo, pero están ahí.

Camila Bravo estudió música en Lima y luego Music Business en la Universidad de California. | Fuente: Difusión

—De todas las canciones que ayudaste a grabar, ¿con cuál te quedas?

Cada canción es especial y tiene su cuota de trabajo, pero creo que me quedo con ‘Ojos marrones’, de Lasso y Sebastián Yatra, que fue exitosa en Latinoamérica y en Lima también. Yo no esperaba que tuviera tanto éxito cuando salió lo escuché en la radio y fue emocionante.

—¿Qué opinas de la Inteligencia Artificial?

Nunca la he usado, pero creo que por más que pueda crear cosas muy parecidas al ser humano, el toque humano siempre va a ser mucho más importante y también depende de qué se va a hacer.

—¿Crees que la IA puede mejorar los audios musicales?

Hay cosas como los trabajos para publicidad y los jingles que son un poco más lógicos. Es decir, la idea del cliente puede ser plasmada más rápido y mucho más directo que en una canción donde se necesita más toque humano, más naturalidad y más sentimiento.

—Algunos creen que la IA pueden reemplazar a los artistas….

Yo no creo que la inteligencia artificial pueda reemplazar a los músicos, ni la voz de los cantantes por más buen trabajo que haga. No creo que pueda reemplazar la creatividad y naturalidad de un ser humano y el arte en general.

Camila Bravo radica en Los Ángeles, California, donde tiene su estudio de grabación. | Fuente: Difusión

Camila Bravo editó los sonidos de la canción 'Ladrones' de Lasso y Danna Paola. | Fuente: Instagram (camilabravob)

—¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Todavía no puedo hablar de lo que recién va a salir. De hecho, los cantantes y los productores trabajan en canciones que, por otras razones, no terminan saliendo. No puedo especificar mucho mientras no salga. Por ejemplo, con las canciones de Lasso es así, pero sí puedo decir que se vienen canciones nuevas en el resto del año.

—Pude escucharte cantar y lo haces muy bien ¿no has pensado incursionar en la música?

En la universidad me dediqué a cantar un poco más. Por eso me dedico a trabajar en voces directamente porque aprendí la parte técnica de canto en la universidad, pero sé que es un mundo muy diferente al estar detrás del escenario. A mí me gusta más estar detrás del escenario. Estar frente al escenario es una cosa fuertísima porque los artistas deben tener más actitud y bastante personalidad.

—¿Cuál es tu género musical favorito?

Aprendí a querer a todos los géneros por iguales pero lo que yo, personalmente, escucho pop que es lo más abierto y tiene muchos derivados.

—Has trabajo mucho con artistas latinos, ¿piensas hacerlo con norteamericanos?

Me encantaría trabajar con músicos norteamericanos, y hacer música en inglés. Esa es mi próxima meta.