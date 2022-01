Ebelin Ortiz | Fuente: Facebook | Ebelin Ortiz

La actriz y cantante Ebelin Ortiz, recurrió a su cuenta en Instagram para anunciar a sus seguidores que había sido sometida a una histerectomía, un prodecimiento médico que consiste en extirpar el útero, afortunadamente la intervención se realizó con éxito.

Antes de ingresar al quirófano, la artista realizó un 'streaming' para explicar algunos detalles de esta cirugía y los riesgos que conlleva. También habló lo difícil que le resultó toma esta decisión.

"A las mujeres que están pasando por lo mismo que nosotros, sí es complicado, es difícil, uno siente que está quedándose inválida, pero, en verdad, no. Todos somos seres que damos vida, y no únicamente por alguien que nazca de nosotros", comentó.

Ortiz también hizo una reflexión sobre las posibles secuelas psicológicas que podrían manifestarse en las pacientes que fueron sometidas a este procedimiento y las instó a no dejarse caer en el desánimo ni en la insatisfacción personal.

"Nuestro poder creativo, nuestro poder creador, no se encuentra en nuestro útero: se encuentra en nuestra mente. Es a partir de nuestros pensamientos, deseos e imaginación que producimos. Mujeres, no permitamos que nos anulen por no tener útero, pues somos creadoras per se", manifestó.





¿QUÉ ES LA HISTERECTOMÍA?

Una de las operaciones más frecuentes en ginecología es la histerectomía, que puede hacerse por una serie de causas: cáncer (tanto de útero como de ovarios), prolapsos, fibromas, sangrados anormales, dolor pélvico, adenomiosis, etc.

Según el ginecólogo Enrique Flint, el procedimiento es “total“ cuando se saca todo el órgano y “sub total” cuando se deja el cuello del útero (que es la parte que da hacia la vagina y de donde se toma el Papanicolaou).

