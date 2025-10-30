Edison Flores sorprende con cambio de look: cumple su promesa por el 'Tri' de Universitario

Mientras festeja el título de Universitario de Deportes, Edison Flores da un nuevo paso fuera de las canchas y debuta como creador de contenido en Kick.

¡Nuevo look para celebrar el tricampeonato! Edison Flores reapareció en redes sociales con el cabello totalmente rubio. El futbolista de Universitario de Deportes cumplió así la promesa que había hecho si el club crema lograba el ansiado título, tras ganar el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1.

“Gente, bueno, como ven… Me voy a dejar así hasta el año que viene. El primer día del año —o el segundo— me voy a pelar todo”, comentó entre risas en un video que compartió en su canal de Kick.

De las canchas al streaming

El video del cambio de look es el más reciente que Flores publicó en su cuenta de Kick, donde ya acumula más de 1,3 mil seguidores.

El futbolista empezó a hacer transmisiones hace tres semanas, con videos jugando Call of Duty: Warzone y, más recientemente, clips del tipo In Real Life, en los que se le ve saliendo a la playa o compartiendo con amigos.

En su última publicación, titulada “Cumpliendo la promesa por el tri”, se lo ve tiñéndose el cabello de rubio platinado mientras explica a sus seguidores el motivo del cambio.

Días antes, tras confirmarse el tricampeonato de Universitario, Flores había escrito: “No fue un camino fácil. Pasamos por momentos duros, pero siempre juntos y fuertes. Hoy miramos atrás y todo valió la pena. Tricampeones con el grupo que nunca se rindió y la hinchada que siempre apoyó”.

Edison Flores en Kick.Fuente: Kick: @edisonflores1020

Un año difícil para Edison Flores

Así, Flores cierra un año intenso y marcado también por la polémica. A comienzos de 2025, se vio envuelto en rumores sobre una crisis matrimonial con Ana Siucho. Aunque intentaron sobrellevar la situación, finalmente, en junio, el futbolista confirmó su separación con un comunicado en redes sociales.

Poco después, Flores desactivó temporalmente su cuenta de Instagram. Ana, en cambio, permaneció activa, compartiendo fotos junto a sus dos hijas —fruto de su relación con el jugador—, además de momentos familiares, viajes y su proceso de transformación física en un centro de entrenamiento.

En septiembre, la madre del futbolista habló sobre la situación en el pódcast D’enganche: “Siempre pido a Dios que todo esté mejor, que él esté bien, que salga adelante. Pasan cosas difíciles, pero se va a solucionar poco a poco. Estamos encaminados en lo mejor, para él y sus hijas”.

