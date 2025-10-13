¿Edison Flores enamorado? Futbolista de Universitario responde tras ser captado con joven modelo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Edison Flores dio sus primeras declaraciones luego de ser visto con la joven modelo e influencer Antonella Martorell —y un grupo de amigos— en una salida nocturna en la noche del último 5 de octubre, según imágenes difundidas por el programa Magaly TV: La Firme.

El popular ‘Oreja’ fue captado con sus amigos y la joven empresaria para luego irse a su departamento ubicado en Surco, dejando atrás, aparentemente, su rompimiento con Ana Siucho con quien se casó el 2019, teniendo dos hijas fruto de su relación.

Recientemente, el actual futbolista de Universitario de Deportes fue visto saliendo de una cebichería donde fue abordado por las cámaras de América Hoy para conocer cómo está su situación sentimental ante los rumores de un presunto romance con Martorell.

“¿Cómo estás, Edison?”, preguntó la reportera. “Bien, bien”, contestó. “¿Es cierto que ya estás enamorado?”, replica la periodista. “No estoy enamorado”, respondió el mundialista, quien entró a su camioneta dejando así claro que, por el momento, nadie ocupa su corazón.

Eso no es todo. Edison Flores difundió unos breves videos en su Instagram donde aparece entonando la canción Mundo Infiel, del cantante mexicano Adrián L Santos. “Te dan ganas de llorar de que quiso regresar. Vete y no vuelvas que ya te probó alguien más. Y no fui yo”, se oye cantando al deportista,

Por otro lado, también se animó corear el tema Ya supérame, de Grupo Firme: “Ya supérame. Y deja de hablar más de mí. Tienes que saber perder. Igualito que sabes mentir”, se escucha. ¿Edison ya olvidó a Ana Siucho? Veremos.

Antonella Martorell es una joven tacneña de 28 años dedicada a cuidados de belleza. | Fuente: Instagram (anto_martorell)

¿Qué pasó en la salida nocturna de Edison Flores?

Edison Flores compartió una cena en un popular centro comercial en Surco junto a una joven tacneña identificada como Antonella Martorell, quien sigue al popular ‘Oreja’ en redes sociales, además de un grupo de amigos cercanos al futbolista.

En el video, difundido por Magaly TV: La Firme, se pudo ver a Antonella llegando al restaurante donde estaba Edison Flores y sus dos amigos. En la reunión se pudieron notar risas y complicidades entre Antonella y sus acompañantes.

Por otro lado, Magaly TV precisó que la cena terminó alrededor de las 11 de la noche del domingo. No obstante, su salida no quedó ahí pues se pudo ver una camioneta, propiedad de la joven, desplazándose hasta el departamento de Edison en Surco.

De igual manera, Flores abre la cochera de su vivienda para que entre la joven quien llevaba a sus amigos. Finalmente, el deportista entra también con su auto siguiendo la reunión dentro del departamento.

“Parece que Edison Flores ya superó las penas de amor y ahora disfruta la vida de soltero con una ‘fan incondicional’", expresó Magaly Medina tras ver el reportaje.

Edison Flores comunicó el fin de su relación con Ana Siucho

Edison Flores y Ana Siucho confirmaron el fin de su relación luego de varios meses donde se mostraban distantes el uno del otro y tras la difusión de supuestos romances ajenos a su matrimonio ventilados por programas de espectáculos.

A través de un comunicado, compartido el último 30 de junio en su cuenta de Instagram, Flores dio a conocer que ya estaba separado de la empresaria desde hace un tiempo atrás pidiendo respetar la privacidad de su familia.

"Por medio del presente quiero hacer de conocimiento público que estoy separado desde hace unos meses atrás. Sin embargo, continuamos trabajando en conjunto en la crianza y bienestar de nuestras hijas. Agradezco de antemano el respeto a la privacidad de mi familia y la mía en este momento. No realizaré más comentario al respecto”, expresó el mensaje difundido por el volante nacional.