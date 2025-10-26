Edison Flores tras obtener el tricampeonato: "Desde que vine lo hemos ganado todo"

El jugador de Universitario destacó que el equipo estuvo mentalmente fuerte para afrontar cada partido como una final y así lograr el objetivo.

Universitario de Deportes logró un tricampeonato histórico este domingo. El equipo merengue ganó los tres partidos que disputó esta semana para conseguir la estrella 29 y Edison Flores destacó haber tomado la decisión de volver al club, haciendo historia con el equipo crema.

"Desde que vine lo hemos ganado todo la verdad. Fue una gran decisión poder venir y ahora hemos obtenido un tricampeonato histórico para nosotros, ahora nadie puede decir que no somos los mejores de este campeonato. Nos llevamos (el título) con justa razón", manifestó a Liga 1 Max al término del partido.

Edison Flores también destacó los méritos que han llevado a Universitario ganar el título nacional a falta de dos fechas que finalice el Torneo Clausura.

"Historia y un buen grupo. Han habido pocos cambios, se ha mantenido la base y el grupo se ha mantenido fuerte. Creo que ha habido una campaña en la que ya se veía que nuestro título ya estaba, pero gracias a Dios tengo un equipo muy fuerte mentalmente que supo luchar cada partido como si fuera una final", explicó.

Universitario de Deportes venció, con goles de Di Benedetto y Valera, 2-1 al ADT en Tarma para lograr el título nacional por tercer año consecutivo. 'Orejas' Flores ingresó en el minuto 60 en reemplazo de José 'Tunche' Rivera.

Festejos será en el Monumental

Universitario celebrará con sus hinchas la obtención del tricampeonato el próximo viernes 7 de noviembre en el estadio Monumental, cuando enfrente a Deportivo Garcilaso.

La ceremonia de premiación se dará precisamente en el coloso crema tras una coordinación que se dio con la Federación Peruana de Fútbol. Los futbolistas celebraron en Tarma con una vuelta olímpica con los hinchas que viajaron hasta dicha localidad.