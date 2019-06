Susan Ochoa revela que recibió insultos en redes sociales tras su salida de “El artista del año”. | Fuente: Instagram de Susan Ochoa

Luego de anunciar su salida de “El artista del año” en un video en Facebook donde dijo que se sintió humillada en el programa de Gisela Valcárcel, Susan Ochoa no solo agradeció al público por su apoyo incondicional, sino que reveló cuánto le afectó la situación.

“Todo esto me chocó mucho. A parte que yo tengo un problema en el corazón y hasta ahora estoy medicada. Pero a darle con fuerza, con ganas. No es que me haya querido separar de ustedes”, comentó la ex participante de “El artista del año” al programa "Válgame Dios"

Susan Ochoa contó que no solo ella se sintió afectada por su retiro del programa de Gisela Valcárcel, sino también su familia, ya que uno de sus hijos vio los comentarios negativos que la cantante recibía en redes sociales, los cuales le “hicieron mucho daño”.

Susan Ochoa revela que recibió insultos tras su salida de “El artista del año”. | Fuente: Captura de TV

EL DOLOR DE UN HIJO

“Es inevitable impedir a mi niño de 10 años que vea las redes. En un momento las quise ocultar porque vi insultos de parte de muchos. Pero simplemente lo dejos en manos de Dios. Mi niño leyó muchas cosas que a mí también me hicieron mucho daño”, comentó la intérprete peruana.

La ganadora de dos gaviotas de plata en el Festival Viña del Mar 2019 dijo que por ahora está concentrada en su recuperación y quiere sobresalir de su delicado estado de salud para poder estar frente al público.

“Ahorita, realmente estoy medicada. Quiero salir de todo este cuadro, por el problema de mi corazón. Voy a estar más calmada. Les agradezco mucho [por la preocupación]”, señaló Susan Ochoa en entrevista con “Válgame Dios”.



Al escuchar las declaraciones de la ex participante de “El artista del año”, Rodrigo González aprovechó unos minutos de su programa para enviarle un mensaje.

“No dejes que las cosas te afecten más de lo que corresponde. Tú sabes de cuánto te ha costado llegar hasta donde estás hoy, cuantas cosas has vivido. A nadie le des el poder de que te haga sentir un poquito de lo que te mereces”.