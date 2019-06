"El artista del año" vs. "El valor de la verdad": Este fue el ráting de los programas más vistos del sábado

¿"El artista del año" o "El valor de la verdad"? Este fue el programa más visto del sábado | Fuente: Composición

El duelo por el ráting de los sábados continúa entre "El artista del año" y "El valor de la verdad". En su más reciente edicion, el primero vivió su semifinal en el que Pablo Heredia y Mario Hart entraron en sentencia; mientras que el segundo invitó al sillón rojo a Aida Martínez, quien habló sobre una presunta relación con George Forsyth.

¿Quién ganó la pelea por el ráting: Gisela Valcárcel o Beto Ortiz? "El artista del año" alcanzó 17.2 puntos de ráting (en Lima más seis ciudades según Ibope Time) ocupando el cuarto lugar de los programas más vistos del 22 de junio, solo después de las tres trasmisiones del partido Brasil- Perú por la Copa América. Mientras que "El valor de la verdad" se ubicó en el puesto 7 con 12.3 puntos de ráting (en Lima más seis ciudades según Ibope Time).

En el programa de Gisela Valcárcel, Stephanie Valenzuela se había mantenido en silencio luego de que el actor Lucho Cáceres se negara a compartir el escenario con ella en "El artista del año", por considerarlo una "falta de respeto" a su trayectoria. La modelo se refirió brevemente al tema en la última gala.



Si bien dijo que prefería no hablar al respecto, se mostró feliz por el apoyo que recibió del público. "He sentido el apoyo de muchas personas y eso es bonito. Con eso me quedo. ¡Adelante hasta levantar la copa!", comentó la también cantante.

¿"El artista del año" o "El valor de la verdad"? Este fue el programa más visto del sábado | Fuente: Instagram

LOS 10 PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL 22 DE JUNIO

1. Partido Brasil- Perú Copa América - 46.9

2. Antesala al partido Brasil- Perú- 28.0

3. Antesala al partido Brasil- Perú- 23.4

4. "El artista del año" - 17.2

5. Copa América Brasil 2019- 14.2

6. "El reventonazo de la Chola"- 14.8

7. "El valor de la verdad"- 12.3

8. "Si va a salir" - 11.7

9. "Estás en todas" - 11.1

10. "El wasap de JB"- 10.6