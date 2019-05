Poly Ávila fue retirada de "El artista del año" por sus problemas legales, de acuerdo con Gisela Valcárcel.

Gisela Valcárcel confirmó que Poly Ávila, modelo argentina implicada en el escándalo de la fiesta de los chicos 'reality' no es más participante de "El artista del año". Como se recuerda, el rumor de que ella fue separada se dio luego de la salida de Pancho Rodríguez, participante de "Esto es guerra".

La 'Señito' intentó explicar las razones por las que Poly Ávila no continuará en su 'reality'. Primero reveló que la decisión se tomó el miércoles 1 de mayo. Luego, dirigió un extenso mensaje a la argentina.

"Poly [Ávila[ tiene en estos momentos problemas legales y... ¿sabes Poly? puedo hablarte a los ojos y decirte que brillaste aquí. Tú y yo merecemos entrar por la puerta grande siempre. Las mujeres y los hombres lo merecen siempre", empezó Gisela.

Luego explicó cómo se gestó la decisión.

De acuerdo con Gisela, su Poly Ávila continuaba en "El artista del año", su "participación quedaba manchada". "Se iba a decir que Gisela hizo su capricho y no quería que seas parte de los mitos que se crean en televisión", dijo la conductora.

Se refirió también a los problemas legales que Poly Ávila enfrenta actualmente, luego de denunciar que fue drogada en una fiesta de chicos 'reality'.

"Deseo que soluciones tus problemas legales, que nadie te haga sentir menos en ningún país y que tu batalla legal, si tienes la verdad, sea ganada. Sé que fuiste a una fiesta y pasaron cosas que tú no estabas enterada. Si la justicia te da la razón lo celebraremos, si no, seguramente no la tienes", sostuvo Gisela Valcárcel.

Finalmente, Gisela dijo que espera que Poly Ávila vuelva "por la puerta grande, que nadie diga que te quedaste por piconería de alguien".