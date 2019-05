Gisela Valcárcel inició la emisión de la segunda fecha de "El artista del año" versión 2019.

Gisela Valcárcel inició una nueva edición de "El artista del año" con dos participantes menos. Al iniciar el 'reality' ironizó al respecto. "¿Que no me voy a acordar que estoy con dos participantes menos? ¡Pero sí me acuerdo! ¡Hoy arde Troya y creo que hasta Babilonia!", dijo.

Sobre Pancho Rodríguez dijo: "Casi como un presagio le canté 'te he prometido que te he de olvidar' en la gala pasada", comentó Gisela Valcárcel. "Hemos tenido renuncias. Pensé que otra te jalaba. No llores, Pancho", agregó.



Gisela También informó también que Susan Ochoa, quien ha sido muy criticada en redes sociales durante la semana, viajará a Chile el sábado 4 de mayo por la noche.

Tras la salida de Pancho Rodríguez y Poly Ávila de "El artista del año", Gisela Valcárcel realizará este sábado un cásting en vivo en el que tres participantes audicionarán para ocupar las dos plazas vacantes.

Dos nombres ya se conocen: la actriz Natalia Salas y el actor y cantante Braulio Chapell. Ambos anunciaron en sus historias de Instagram que se batirán a duelo en la pista de "El artista del año" para obtener un lugar en el programa.

DE LA VICTORIA A LA PISTA

También se confirmó que este sábado 4 de mayo Susel Paredes, Gerenta de Fiscalización de La Victoria, será parte de la secuencia El Desafío. Se trata de la primera participación de Paredes en un programa de Gisela Valcárcel. Ella competirá para cumplir con una ayuda social.