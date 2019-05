pancho Rodríguez solo participó en la primera gala de "El artista del año".

Gisela Valcárcel se refirió a la polémica salida de Pancho Rodríguez de "El artista del año". Rodríguez, también integrante de "Esto es guerra", salió del concurso a mediados de semana. Esto hizo que la 'Señito' realizara un cásting en vivo para conocer a su reemplazante.

¿Qué pasó realmente? "Intentaré decir nuestra verdad desde lo que considero que ha sucedido con la tranquilidad que uno puede expresarse cuando sabe que tiene la verdad de su lado, porque intentamos cada día hacer lo correcto. Podemos fallar, por supuesto", empezó Gisela.

Días felices: la primera gala de "El artista del año" con Pancho Rodríguez y Poly Ávila (ambos al centro, de rodillas). Ahora ambos han sido retirados.

"Lamento la decisión de PRO TV [productora de 'Esto es guerra'] de retirar el lunes a las 12 del día... decidió retirar a Pancho del programa. La verdad es que estuve muy sorprendida y lo he dejado en claro en unos mails", explicó Gisela Valcárcel.

"Pero ellos también son dueños y tienen toda la libertad de hacer con sus artistas lo que de verdad quieran. Y celebro los éxitos de PRO TV y eso es sincero", continuó.



La conductora reveló que fue a causa de Poly Ávila, invoclucrada en el caso de la fiesta de 'chicos reality' que llevó a Nicola Porcella a retirarse de "Esto es guerra", que PRO TV decidió retirar a Pancho Rodríguez.

"Cuando se me notificó la decisión de retirar a Pancho seme dijo que no se quería... no querían tenerlo como participante en un lugar donde también había sido invitada la señorita Poly Ávila".

"Si entiendo o no la decisión no es importante, pero debo decirles a todos que sí, que Pancho fue retirado y PRO TV debe tener sus razones y las respetamos", concluyó.