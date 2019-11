Vernis Hernández confesó durante "El Dúo Perfecto" que interpuso una demanda a su expareja por alimentos. | Fuente: Difusión | Fotógrafo: Marlon Reategui

El 2 de noviembre, la salsera cubana Vernis Hernández confesó durante la emisión de “El Dúo Perfecto” que, durante un tiempo, atravesó momentos difíciles tras su separación con el empresario Carlos González, su expareja. Sobre todo, porque él no cumplió con sus obligaciones en cuanto a la alimentación de su hijo.

“Hubo un tiempo en que no tenía ni para la lonchera de mi hijo”, reveló la intérprete antes de cantar y bailar el tema “Sin pijama” junto a su dupla Daylin Curbelo. Y es que, luego de seis años separados, la también bailarina señaló que interpuso una demanda por alimentos a González hace un año y medio. “Yo trabajo como sea, porque de lo contrario mi hijo no come. Yo creo que lo mismo tiene que ser al revés. No hay excusa. ‘No, no tengo, no, no tengo’ es la única respuesta que tiene”, manifestó.

NUEVAS ETAPAS

Como se recuerda, Vernis Hernández y Carlos González estuvieron vinculados sentimentalmente durante más de 11 años. Fruto de esta relación es el hijo que ambos tienen, aunque su relación sufrió una ruptura luego de que el empresario mantuviera una relación con la bailarina Génesis Tapia.

Actualmente, la salsera cubana señaló que esa etapa está felizmente superada. Como afirmó durante el programa de Gisela Valcárcel: “Estoy en esa etapa de querer tener mis tiempos, hacer lo que yo quiera… Estoy en una etapa de mi vida que no me da miedo nada. Manejo mi carrera, mi hijo”.