Mauricio Mesones fue eliminado de 'El Gran Chef Famosos': "Me esforcé hasta el final"

Una noche de eliminación de infarto. Los jurados de El Gran Chef Famosos dieron a conocer al cuarto participante que dejó el programa después de no superar los dos retos de comida. El primer plato era un seco y el segundo, churros con manjar blanco y chocolate.

Ale Fuller fue la ganadora del primer reto por lo que no cocinó más y pasó directamente a la siguiente ronda. En la cocina quedaba Mauricio Mesones, Katia Palma y Natalia Salas, quien, después de la preparación del postre, continúa en competencia.

Sin embargo, los jurados de El Gran Chef Famosos tenía que eliminar a uno y escogieron al cantante de cumbia. "Me voy feliz, ellas se lo merecen. Renaceré de mis cenizas. Estoy orgulloso del concurso, he aprendido de todos. No me voy triste, me voy feliz, hay que saber perder y cuando uno hace las cosas mal, yo no hubiera permitido que una de ellas se vaya. Me esforcé hasta el final. Ha sido una experiencia gratificante y de poder llegar a tantas familias. Me verán volver y me verán como el ganador", dijo Mesones.

Nelly Rossineli se despidió de él asegurando que "ha crecido en la cocina". De igual manera, Giacomo Bocchio se mostró feliz de que haya crecido en la competencia y espera volverlo a ver. Finalmente, Javier Masías tuvo sentimientos encontrados con la eliminación de Mauricio Mesones: "Qué bonito espectáculo, verte ganar y perder es divertido. Te toca prender otros fogones y te vas cuando te empezamos a querer. Así que buena suerte".

¿Quién fue el tercer eliminado en El Gran Chef Famosos?

Mónica Torres, Mr. Peet, Natalia Salas y Junior Silva fueron los sentenciados y solo uno de ellos quedó eliminado. En su primer reto, los participantes de El Gran Chef Famosos tuvieron que preparar tequeños con crema a la huancaína.

Fue bastante emotivo para Silva ya que sus piqueos se quemaron y sintió que había fracasado. De la misma manera para Mr. Peet debido a que contó que su hijo le pidió ir al programa cuando preparen tequeños para hacerlo juntos, sin embargo, no pudo llevarlo.

Para el segundo plato, los sentenciados de El Gran Chef Famosos prepararon un pionono de fresa con crema chantilly. Sin embargo, Junior Silva fue eliminado.

"Me esfuerzo, me falta, mucho, les agradezco por su tiempo, por su paciencia, son grandes personas. Agradezco haberles conocido. A partir de mañana no pediré tanto delivery sino me prepararé. Qué bonito hacer un programa tan blanco, tan hermoso y qué mejor que con mis amigos. Son las amigas más fuertes del mundo. Gracias a todos. Di todo lo que pude", dijo el actor antes de despedirse.

"Ha sido bonito verte trabajar, controla tus emociones. cuando tengas momentos de presión, mantén el control porque tendrás claridad para tomar decisiones. Nos has hecho reír bastante, te vamos a recordar", agregó Giacomo Bocchio.