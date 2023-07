Ricardo Rondón regresa a la cocina de 'El Gran Chef Famosos' y anuncia libro sobre su paso por el reality

Ricardo Rondón, el ganador de la primera temporada de El Gran Chef Famosos, regresa este sábado 8 de julio al reality culinario de Latina. El participante, que se ganó la simpatía de los televidentes, será la figura principal de la noche de sentencia y presentará su libro de coaching '¿Cómo sobrevivir a El Gran Chef y ganar en el intento?'

"El Gran Chef es el formato insignia de una nueva televisión empática y divertida. Cada uno de los participantes vence sus propios miedos ante lo desconocido y frente a millones de televidentes. El Gran Chef y la familia peruana son ahora dos latidos en un solo corazón... tolón, tolón", comentó Rondón.

El presentador y periodista protagonizó momentos anecdóticos, que incluso lo llevaron a cortarse los dedos y quemarse en plena competencia. Pese a ello, salió victorioso en la primera entrega y se llevó la preciada olla de oro.

"El Gran chef me reconcilió con mis vacíos, mi familia. Me convirtió en una mejor persona, un mejor papá, pero, sobre todo, a conocer y recibir el cariño de personas que me dijeron: 'Rondón, no estás solo'. Me siento ahora el más rico de los hombres pobres", agregó respecto a su paso por el reality.

¿Qué sorpresas traerá el regreso de Ricardo Rondón?

Ricardo Rondón regresará al reality de cocina para someter a cada uno de los sentenciados: Mr. Peet, Mauricio Mesones, Katia Palma, Ale Fuller y Natalia Salas, a extremos retos culinarios que pondrán a prueba su permanencia en la competencia.

"Mi regreso se sintió como una explosión de emociones porque pude revivir momentos inolvidables como el primer día que llegué a la estación, momentos de tensión frente al jurado y una final de infarto frente a la maravillosa Karina Calmet", concluyó Rondón.

Exigen repechaje

Ante la reciente eliminación de Junior Silva en la segunda temporada de El Gran Chef Famosos, el público no evitó sentirse conmovido por la salida del actor y reclamaron en redes sociales una ronda de 'repechaje', al igual que en la primera temporada.

"Exijo el repechaje", "Estoy de acuerdo de que necesito un repechaje, eres una linda persona que transmite tanta luz bonita", "A estas alturas necesito el repechaje, debes regresar Junior", "Gracias por hacernos reír 'pericotito' junior Silva, regresarás en otro nivel", son algunos comentarios que el público dejó en las cuentas del programa.

En estas tres primeras semanas de competencia, Junior Silva ha logrado ganarse el cariño del público por los emotivos momentos que protagonizó dentro de la cocina. Una de ellas y la más recordada por los televidentes fue cuando se quebró en plena competencia al recordar a su abuela.