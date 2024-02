'El Gran Chef Famosos X2': las hijas de Andrés Hurtado son la primera dupla eliminada de la temporada

El Gran Chef Famosos empezó una nueva edición el lunes, 5 de febrero. En su primera semana, los participantes se han enfrentado a difíciles desafíos, poniendo a prueba su coordinación en pareja y sus habilidades culinarias.

Joaquín Escobar y Rodrigo Sánchez Patiño, Ximena Díaz y Pancho Cavero, Damián y el Toyo, Marco Zunino y Denisse Dibós, Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga, Austin Palao y su padre Steve, Marisol y Celine Aguirre y las hermanas Josetty y Génesis Hurtado, son las ocho duplas de esta temporada.

Sin embargo, pese a que se esforzaron en deleitar al jurado con su sazón, las hijas de Andrés Hurtado se despidieron de la competencia.

¿Qué dijeron Josetty y Génesis Hurtado sobre su eliminación en El Gran Chef Famosos X2?

"Participar en El Gran Chef ha sido una experiencia increíble, nosotras no cocinamos ni un huevo y el hecho de hacer cosas que jamás nos imaginamos como tu propia pasta o limpiar mariscos ya nos sentimos realizadas y motivadas a seguir practicando", dijo Josetty Hurtado sobre su eliminación.

Desde el primer episodio, las hermanas Hurtado marcaron su propio estilo en la competencia, diferenciándose de las otras duplas participantes por sus ocurrencias dentro de la cocina. "El Gran Chef Famosos es un programa que lo ve toda la familia, y es bello llegar al corazón de todo el país. Nos sentimos muy amadas", expresaron las hermanas Hurtado.

"A nuestros detractores les diríamos que necesitan un poco de brillitos y color en sus vidas, porque si nos proponen regresar para una revancha por supuesto que estaremos aquí. Aprendemos mucho siempre y la vibra de todos en este programa es increíble", agregó Génesis.

Christian Ysla ganó la gran final de El Gran Chef Famosos, la revancha

El sábado, 3 de febrero, se llevó a cabo la final de El Gran Chef Famosos, la revancha, donde por primera vez tres participantes se disputaron la olla de oro. Christian Ysla, Tilsa Lozano y Mayra Goñi se enfrentaron para llevarse el título del mejor chef. Esta emisión dejó como ganador a Ysla.

Los participantes tuvieron que preparar 'Conchas de abanico braseadas sobre cama de ocopa y papas nativas'. La preparación de este primer platillo dejó como eliminada a Goñi.

Después de esta primera ronda, Tilsa Lozano y Christian Ysla se enfrentaron a una doble preparación: 'Charella crocante sobre puré de habas y salsa de chupe' y 'Copa de pisco sour deconstruido'. Estos desafíos en la cocina no fueron lo único que sorprendió a la audiencia, sino también la visita de los familiares de cada uno de los finalistas.

Finalmente, Christian Ysla fue nombrado ganador de la temporada y José Peláez le hizo entrega del trofeo, mientras la familia del actor celebraba su triunfo.

"Llevarme el título fue la cereza que faltaba para este hermoso pastel que ha sido el gran chef. He tenido que trabajar con ingredientes que no conocía y procesos que no sabían cómo eran. Yo quería llegar a la final con Tilsa, porque tenía claro que era la mejor cocinera de la competencia, además porque tiene una fortaleza increíble", expresó.

