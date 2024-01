Milene Vásquez se quebró al despedirse 'El Gran Chef Famosos'

Podcast recomendado

El mar es vasto, inmenso y misterioso. Tal vez la parte más misteriosa de nuestro planeta, ya que no es fácil de acceder y la verdad, da muchísimo miedo. Tanto así que cada cierto tiempo, las costas de Japón despiertan con una imagen desgarradora y aterradora. Barcos que naufragan con restos humanos y de los cuales no se tiene mucha información aparecen en las costas de algunas islas y no son los únicos, ya que desde muchos años atrás, hay quienes dicen ver barcos fantasma cruzar los mares y océanos. Hoy, en Lugares misteriosos, conoceremos la historia de muchos barcos fantasma y las leyendas que se vienen contando durante muchos años.