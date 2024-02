La dupla Skándalo fue eliminada de 'El Gran Chef Famosos X2': "Si hay oportunidad de volver, vamos a ganar"

Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal fueron la dupla eliminada en la reciente emisión de El Gran Chef Famosos X2. Si bien llegaron a ponerle carisma y baile al programa, no pudieron convencer al jurado con su preparación porque estaba muy salado. Al despedirse, Carbajal se mostró emocionado de formar parte de este reality de cocina.

"Esta fue una oportunidad para demostrar que los artistas podemos hacer otras cosas que normalmente la gente no ve. Si bien es cierto, nos conocemos desde hace años en los escenarios, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de compartir en la cocina y esta vez sí se dio", dijo.



Por otro lado, Ricky Trevitazo resaltó que ha aprendido mucho en la cocina con los expertos de El Gran Chef Famosos X2: "No es que sea gran cocinero, gran chef, pero siempre trato hago de hacer lo mejor posible para mi esposa y mis hijos, me da pena, pero también me da alegría haber compartido con ustedes".

Finalmente, Luigui Carbajal no pudo evitar quebrarse y prometió volver si es que hay posibilidad: "Me gusta cocinar y me empezó a gustar cuando les cociné el primer plato a mis hijos y me dijeron que estaba rico. Ahora que los profesionales me digan que lo hice bien, me enorgullece. No he defraudado a mi familia, siento que puedo dar más y si se da la oportunidad de volver, voy a venir y voy a ganar".

Cabe resaltar que las ediciones de El Gran Chef Famosos X2 son grabadas y, actualmente, Trevitazo se encuentra recuperándose tras contagiarse de dengue.

¿Cuál fue el debut de Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal en El Gran Chef Famosos X2?

Cuando los hermanos actores Alonso y Carolina Cano fueron eliminados del programa, una nueva dupla tenía que ingresar en su lugar y ellos fueron Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal.

Luego de ser presentados por Peláez, los integrantes de Skándalo llegaron al set bailando sus mejores coreografías. "Qué bacán", dijo Trevitazo al llegar al set. "Yo quería estar acá hace tiempo… Yo soy fan de Celine (Aguirre)", agregó Luigui, quien se mostró bastante eufórico. Sin embargo, pese a la preparación de unos platillos inspirados en el Carnaval de Cajamarca, no convencieron al jurado y cayeron en sentencia hasta que, finalmente, fueron eliminados.

Ricky Trevitazo lucha contra el dengue: su estado de salud

Después de que Ricky Trevitazo fuera internado de emergencia tras contagiarse de dengue, el recordado integrante de Skándalo reveló que ya se siente mucho mejor, pero sus plaquetas aún continúan bajas. "Ahorita en 70 mil y debo tener mínimo 150 mil", dijo el cantante.

Su esposa, Brenda Vargas, también tiene el mismo diagnóstico, sin embargo, ella está evolucionando favorablemente. Por otro lado, Trevitazo comentó que los médicos le indicaron que si no sus plaquetas no suben, van a tener que trasladarlo a otro hospital.

"No tengo problemas respiratorios y debo esperar en el transcurso del día porque si se estanca ahí van a mandarme al Hospital Carrión", comentó. Sin embargo, continuará en el policlínico en observación: "todo dependerá de cómo suban mis plaquetas".

