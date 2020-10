El conductor Ernesto Pimentel presentó un homenaje para Carlos Rojas, hermano de Manolo Rojas que falleció por la COVID-19. | Fuente: Instagram/GRUPORPP

Tras recuperarse de la COVID-19, Manolo Rojas regresó al elenco de “El Reventonazo de la Chola” tras unas semanas de ausencia. El conductor Ernesto Pimentel dedicó un homenaje a Carlos Rojas Ibañez, hermano del cómico, que falleció a causa del nuevo coronavirus.

“Yo te quiero, te he hemos extrañado”, expresó Pimentel hacia su colega, a lo que él respondió: “Te agradezco porque me has llamado y, a veces, en ese momento duro se conoce a los verdaderos amigos”. A continuación, dio pase a un especial preparado para su fallecido familiar quien formaba parte del equipo de “El Reventonazo de la Chola”.

“Se cumplen 3 semanas de la partida de una gran persona que formaba parte de nuestra familia y referente de muchos artistas que tuvieron la dicha de conocer en vida a Carlos Rojas Ibañez”, se escuchó en el video que recordaba al hermano de Manolo Rojas tras su sensible fallecimiento.

Manolo Rojas y su hermano Carlos han trabajado juntos en "El Reventonazo de la Chola". | Fuente: Facebook

Ante ello, el conductor de “Los Chistosos” no puedo evitar quebrarse en llanto ante el montaje que repasaba la vida de su ser querido.

“La COVID-19 tiene en cama a miles de peruanos hospitalizados. Nosotros podemos hacer cosas divertidas, pero no crean que esta burbuja sirve para no nos demos cuenta qué es lo que queremos decir realmente”, dijo previamente Ernesto Pimentel en el programa cómico.

LA DESPEDIDA DE SU HERMANO

Manolo Rojas le dedicó una sentida despedida a su hermano Carlos quien murió a causa del nuevo coronavirus a través de un mensaje en Facebook. "No sé como viviré sin ti, eres mi alma gemela, el mejor, el genio. Por ti estoy donde estoy, no sé cómo haré para soportar”, escribió.

Asimismo, en conversación con RPP Noticias recalcó la importancia de no bajar la guardia ante la enfermedad y seguir usando la mascarilla y manteniendo el distanciamiento social.

"Mi caso ha sido muy difícil porque perdí a mi hermano, familiares, amigos. Cuidémonos mucho. No nos cansemos de lavarnos las manos con jabón, usar alcohol y la mascarilla, no reunirnos con mucha gente. Estamos para apoyarnos, lo más importante es la solidaridad en estos momentos difíciles", sostuvo.