¿Demandará o no a Pamela López? Janet Barboza y su contundente respuesta tras ser mencionada en 'El valor de la verdad'

La conductora de TV respondió a las declaraciones que dio Pamela López en El valor de la verdad de Beto Ortiz y aclaró si tomará acciones legales.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela López no se guardó nada en El valor de la verdad. Durante su paso por el programa de Beto Ortiz, la aún esposa de Christian Cueva hizo revelaciones que encendieron la polémica, incluyendo una que involucra a Janet Barboza: según López, la conductora le contó que Pamela Franco había perdido un embarazo con el futbolista.

► No te pierdas: "Pruébenlo": Pamela Franco desafía a Pamela López tras explosivas acusaciones en El valor de la verdad

La revelación no pasó desapercibida y muchos seguidores de Barboza no tardaron en preguntarle si tomaría medidas legales contra López por mencionarla en televisión. La presentadora de América Hoy respondió de manera contundente en sus redes sociales.

¿Janet Barboza demandará a Pamela López?

A través de sus historias de Instagram, la conductora de TV disipó dudas con una respuesta breve pero directa. "Janet, ¿piensas denunciar a Pamela López por lo que dijo?", le preguntaron. "¡Claro que no! Ella está contando su verdad y espero que eso la ayude a sanar", contestó Barboza.

En otra publicación, aclaró que no es amiga de López, pero que decidió brindarle apoyo en un momento complicado. "Le tengo simpatía, ella refleja lo que le pasa a muchas madres solteras", explicó.

Además, detalló cómo surgió el acercamiento con López: "Pamela se puso en contacto conmigo a través de una amiga en común, después de los lamentables sucesos de violencia que todos hemos presenciado. Debido a la delicadeza del tema y la participación de otras personas, intenté apoyarla emocionalmente y le compartí las distintas versiones que circulaban".

Eso sí, dejó en claro que su charla con López no fue con intención de difundir información. "Ella me buscó en un momento vulnerable y, como mujer, decidí apoyarla. Nuestra conversación fue completamente privada", explicó.

¿Qué dijo Pamela López sobre Janet Barboza?

Durante su paso por El valor de la verdad, Pamela López respondió a 20 preguntas, entre ellas: "¿Te contó Janet Barboza que Pamela Franco perdió un hijo con Christian Cueva?".

Sin titubeos, López respondió afirmativamente y explicó el contexto: "Me dijo que Christian había perdido un hijo con la que era su amante, con la señora Franco. Cuando le pregunté, me juró por la vida de mis hijos que no era verdad".

Sin embargo, reconoció que no tenía pruebas que confirmaran los hechos. "Es algo bastante delicado, no sé si lo perdió en un aborto espontáneo, cómo se dio... nunca llegué a saber la verdad. Me juraba y lloraba diciendo que era mentira", agregó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis