'Peluchín' envió un importante mensaje sobre la importancia de votar en las Elecciones Congresales 2020. | Fuente: Instagram

Rodrigo González ‘Peluchín’ habló sobre la importancia de votar por un candidato en las Elecciones 2020. Asimismo, el expresentador de “Válgame Dios” dijo entender la incertidumbre, pero sostuvo que es necesario elegir, porque la indecisión puede favorecer a los políticos que, durante el pasado período, fueron elegidos para ser congresistas.

“Me parecía que a todos nos invade la misma incertidumbre y la indecisión. (..) Cada uno de acuerdo con sus necesidades elige su candidato, pero según lo que me cuentan, esa indecisión lo único que hace es favorecer a gente que ya ha estado ahí, y se ha hecho todo esto para luchar por sacarlos”, dijo en historias de Instagram.

El exconductor de televisión pidió a sus seguidores elegir a quien los represente en estas Elecciones 2020, con el objetivo de no permitir el beneficio de los partidos políticos más grandes. “Hemos ganado y avanzado mucho, y cuando uno está indeciso y no elige un candidato, son los grupos y partidos más grandes los que se benefician. Nos hemos dado cuenta del poder que tienen, porque finalmente son ellos los que manejan y gobiernan al país. Aprueban o no aprueban. Están en contra, retrasan o ayudan”, expresó ‘Peluchín'.





Rodrigo González 'Peluchín' pidió a todos elegir un candidato para que no se beneficien los partidos más grandes. | Fuente: Instagram

De esta manera, a través de Instagram, Rodrigo González destacó el trabajo de la fiscalía.

“No hagamos que las cosas se repitan, y cometamos el mismo error cuando hemos demostrado que sí hay corrupción, pero Perú ha sido un país capaz de meter a sus presidentes y funcionarios presos cuando les han fallado al pueblo. Así que por lo menos si estamos de camino a la limpieza, seamos responsables con esto”, agregó sobre las Elecciones 2020.

“Vamos a poner en las manos de esos candidatos el futuro de nuestro país, así que decidamos y démosle su voto al que más se ajusta a lo que necesitemos”, concluyó.