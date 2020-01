Afectados en Villa El Salvador no pagarán multa si no votan en las Elecciones 2020, según el JNE. | Fuente: Andina

Los damnificados de Villa El Salvador no tendrán que pagar la multa, si no asisten a votar en las Elecciones 2020. Tal como fue confirmado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los afectados no estarán obligados a cumplir su deber como ciudadanos en este proceso electoral.

En esa misma línea, el JNE aseguró que está coordinando con INDECI un padrón de afectados por el incendio en Villa El Salvador.

“INDECI está levantando un padrón de afectados y esto se está coordinando para procesar las dispensas del caso o las justificaciones en caso alguno de los afectados por los lamentables hechos. Y no se les ponga la multa por no asistir a este proceso”, manifestó Manuel Chuquillanqui, especialista del JNE, para RPP Noticias.

ELECCIONES



Un total de 24 millones 799,384 electores peruanos están llamados a acudir a las urnas para elegir a 130 congresistas que completarán el periodo parlamentario 2016-2021.

De dicha cifra, 23 millones 825,154 deben votar en el país y 974,239 en el exterior, de los cuales 650,010 se encuentran en el continente americano, 281,640 en Europa, 36,288 en Asia, 5,980 en Oceanía y 321 en África.

En el marco de las Elecciones 2020, el presidente Martín Vizcarra afirmó que trabajará “de la mano” con el nuevo Congreso de la República. “Nosotros, como Ejecutivo, nos comprometemos a trabajar de la mano [con el Congreso], para que el Bicentenario del 2021 nos reciba con las bases de un país que va rumbo al desarrollo disminuyendo las brechas”, expresó.

Además, se refirió a la tragedia de Villa El Salvador, después de hablar con los damnificados y familiares de las víctimas. El mandatario precisó que se realizará una investigación para determinar las causas de la explosión del camión cisterna en la zona.

“Retorné de Trujillo y fui al Hospital Almenara, en donde había nueve personas evacuadas y vi la gravedad de los heridos. Hablé con sus familiares —obviamente consternados— y les explicamos cuál va a ser la posición del gobierno. Primero, hay que hacer una investigación profunda para descubrir las causas, pero también tenemos que atacar las consecuencias”.

La fiscalía solicitó nueves meses de prisión preventiva contra el chofer del camión cisterna, Luis Guzmán Palomino, y será procesado por homicidio culposo. El hombre de 72 años ofreció su versión de los hechos, y afirmó que no podría ver la tapa de la cisterna o a las personas que se encontraban en los alrededores.

“La gente que se ha rodeado del gas no la podía ni ver ya y quemaba, el gas quema. A un lado me hice y abajo la candela ya venía. Por todo lo que había absorbido del gas comencé a arrojar y me sentía mal. Esperé hasta que llegaron los Bomberos. Una vez que llegaron ya me fui a tomar un mototaxi porque me sentía mal, estaba arrojando”, dijo sobre la tragedia.