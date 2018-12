Emilia Drago cuenta la curiosa historia detrás de la tierna foto de su infancia

Su fotografía se ha convertido en una sensación en Instagram. | Fuente: Instagram

Emilia Drago se ha convertido en uno de los rostros más queridos del cine, televisión y las redes sociales. Es por eso que cada publicación suya termina convirtiéndose en una sensación para sus seguidores en Instagram.

Recientemente, la actriz compartió una fotografía suya de la infancia. Ella detalla que en aquella instantánea tenía 7 años de edad y contó la peculiar historia detrás de la misma.

"Yo, 7 años aproximadamente. Como toda persona, en algún momento de la vida, tuve piojos", contó Emilia Drago. "Según mi mamá me echó de todo, hasta el famoso Nopucid Pero dice que no funcionó nada", agrega la actriz.





Ella agrega que, al no solucionar este problema, su madre tomó una radical decision. "No tuvo mejor idea que cortarme el pelo. Asi fue que yo terminé teniendo el famoso corte honguito", reveló la ex modelo de "Habacilar", programa conducido por Raúl Romero.

La divertida anécdota ha superado los 5 mil likes en apenas 30 minutos de haber sido publicada, lo que demuestra que la historia ha sido tomada con mucho humor por sus seguidores.

Emilia Drago es una de las protagonistas de "Asu Mare 3", última entrega de la trilogía biográfica de Carlos Alcántara, que aún permanece en cartelera.