Emilia Drago y Raúl Romero compartieron set de televisión en el programa "Habacilar".

Sus carreras los condujeron por caminos distintos, pero hace unos días Emilia Drago volvió a encontrarse con el conductor Raúl Romero, junto a quien compartió set de grabación en el extinto programa "Habacilar".



El momento fue registrado por la protagonista de "Asu Mare", quien desde su cuenta oficial de Instagram publicó una fotografía en la que aparece sonriendo al lado del líder de los Nosequien y los Nosecuantos.

"¡Qué divertido fue volvernos a encontrar! Recibí muchos mensajes de ustedes emocionados, porque nos recordaban desde 'Habacilar' y era lindo vernos juntos. ¡Y totalmente de acuerdo! Recordar es volver a vivir. Eres un capo, Raúl Romero", escribió Emilia Drago en la descripción.

La imagen no tardó en acumular reacciones de los seguidores de la actriz, que llenaron de comentarios nostálgicos que hacían referencia a la etapa de ambos personajes por "Habacilar".



Emilia Drago y Raúl Romero, la dupla de amigos que se conoció en "Habacilar", posaron para una imagen que se publicó en sus redes sociales. | Fuente: Instagram / Emilia Drago

"Habacilar" a 11 años

En 2011, el programa "Habacilar" emitió sus últimas ediciones. Surgió en el 2003, luego de que Raúl Romero, junto con Roger del Águila, conquistara la pantalla chica con otro espacio televisivo de entretenimiento: "R con Erre".

Cada día, el presentador ponía a prueba a los participantes (llamados "académicos") en desafíos de conocimiento y talento. Su equipo también estuvo conformado por modelos que más adelante harían sus propias trayectorias en la televisión peruana.

Ese fue el caso de Emilia Drago, quien formó parte de "Habacilar" entre el 2007 y 2008, cuando entre las filas del show estaban Fiorella Flores, Melissa García, Melissa Loza y Melissa Huddleston.





