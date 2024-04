"Soy capaz de ir a recogerla hasta Ventanilla": Erick Elera quiere el regreso de Irma Maury a 'Al fondo hay sitio'

El esperado estreno de la temporada 11 de Al fondo hay sitio despertó gran interés entre los seguidores, quienes aguardaron ansiosos por conocer los posibles giros trágicos y los inesperados regresos de personajes emblemáticos. Para abordar estos temas, el programa Todo se filtra tuvo como invitado a Erick Elera, uno de sus principales actores de la serie.

Durante la entrevista, el intérprete fue consultado acerca del posible retorno de su excompañera de reparto, Irma Maury, reconocida por encarnar a Doña Nelly.

Con evidente entusiasmo, Elera expresó su deseo de ver a Maury nuevamente en la serie, dejando claro su apoyo incondicional a la idea.

"Me encantaría, soy capaz de ir a recogerla hasta Ventanilla y llevarla a Pachacamac. Yo me ofrezco de chofer [...] pero sí, quisiera que regrese", afirmó el actor.

A pesar del deseo de Erick Elera y la expectativa generada entre los seguidores, a estas alturas, el retorno de Irma Maury a Al fondo hay sitio resulta imposible, como ella lo hizo saber en más de una ocasión.

Irma Maury prefirió cuidar a sus perros que seguir en Al fondo hay sitio

Hace unas semanas, el productor de televisión, Efraín Aguilar, se animó a revelar detalles sobre el fin de la participación de la actriz Irma Maury en Al fondo hay sitio. En un intento por retenerla en el elenco, el popular 'Betito' dijo que la producción le brindó algunos privilegios.

"Yo le tengo un cariño muy especial, ella fue mi alumna, muy buena actriz. Un año antes de que se fuera me dijo que no quería seguir porque era muy lejos para ella, le puse un carro, para que vaya desde Ventanilla, le pusieron porque era valiosísima", comentó en una entrevista a Trome.

Sin embargo, Irma Maury decidió renunciar, argumentando que se sentía agotada y prefería pasar tiempo en casa con sus mascotas. Ante esta decisión, Efraín Aguilar le ofreció otros beneficios, incluyendo la carga de trabajo a una sola jornada de grabación a la semana, pero ninguna oferta logró persuadirla.

"Al año siguiente me dijo que no cuente con ella. 'No voy a venir, ya me harté, ya me cansé, prefiero a mis perros'", narró lo que la actriz le manifestó.

¿Qué dijo Irma Maury tras su salida de Al fondo hay sitio?

Aunque la partida del personaje de 'Doña Nelly' dejó un vacío notable en Al fondo hay sitio, Irma Maury ha dejado claro en diversas entrevistas que no tiene planes de regresar a las intensas jornadas de grabación.

"Me fui de Al fondo hay sitio porque estaba cansada y quería vivir más para mí, buscaba hacer nuevas cosas que las hice después, no sé si bien o mal, pero las hice", comentó al diario Correo.

"Ya era demasiado trajín, demasiado trabajo y al final de cuentas ¿para qué?, mañana me enfermo y de nada me sirvió la plata que hice, si lo más importante soy yo", expresó la artista.

No obstante, en una entrevista con El Popular, la actriz aclaró que se sentía agradecida con los realizadores de la serie por su interés en tenerla de regreso a las grabaciones, pero recalcó que 'Doña Nelly' "ya estaba muerta" para ella.

"Tengo los mejores recuerdos del personaje y nada más. Es un capítulo cerrado en mi vida, está muerta para mí. Estoy muy agradecida con todos, de verdad les tengo mucho aprecio y respeto, pero no hay forma de que cuenten conmigo. Ahorita estoy en otra", declaró.

