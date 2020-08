Érika Villalobos celebra el cumpleaños de hijo mayor, Mikael. | Fuente: Instagram

Érika Villalobos se convirtió en madre por primera vez luego de traer al mundo a su hijo Mikael, quien está cumpliendo 15 años. Fruto de su matrimonio con Aldo Miyashiro, la actriz no dejó pasar esta fecha tan especial para dedicarle un tierno mensaje a su hijo que pasa a la adolescencia.

“Quince años ya. Quince años desde que me convertí en mamá. Llegaste a mi vida y me enseñaste a sentir el amor más profundo, el más desinteresado, el más puro”, comienza su publicación.

En su cuenta de Instagram, Érika Villalobos compartió cuatro fotos en las que representa las etapas de su hijo desde que era un bebé. Para ella, “toda dificultad era menor” y “cada sacrificio valía la pena”.

La actriz describió a Mikael como un niño “divertido, transparente y generoso”, y ahora, tras cumplir 15 años, se ha transformado en un “joven muy inteligente y de corazón grande”.

La esposa de Aldo Miyashiro le agradeció por haberle dado amor y enseñarle a ser madre ya que él es su primer hijo: “Gracias por comprenderme, por aceptarme, por perdonarme, por amarme, por enseñarme. ¡Feliz cumpleaños hijo mío!”, concluyó.

AGRANDAR LA FAMILIA

La actriz Érika Villalobos sorprendió al revelar que siempre soñó con tener tres hijos y por ese motivo ha considerado la opción de agrandar la familia. "Toda mi vida quise tener tres (hijos). A veces pienso que sí quiero y a veces pienso que no. No sé", dijo Érika Villalobos en una entrevista vía YouTube Live de RPP.

Asimismo, señaló que ha considerado la opción de adoptar a un niño y que, incluso, ya lo ha conversado con su esposo Aldo Miyashiro.

"Me gustaría adoptar. Pero a la vez me pongo a pensar en estos casos en los que la gente adoptó y al final es bien difícil, porque es una responsabilidad enorme, porque este niño con lo que ha tenido sus papás. A veces, uno no sabe quienes han sido sus papá. Me gustaría mucho. Pienso que más gente debería adoptar (…) Estoy segura que sería algo que me haría ser una mejor persona a mí y a toda mi familia", agregó.