'Chabuca': mira las primeras escenas de la película biográfica de Ernesto Pimentel

Chabuca, el biopic de Ernesto Pimentel, ya tiene sus primeras escenas. Tondero compartió en sus redes sociales cómo inicia la cinta, que llegará el próximo año a todos los cines nacionales.

"Qué emoción compartir con ustedes las primeras escenas de Chabuca, mi corazón late fuerte y tengo solamente palabras de gratitud para ustedes que me han acompañado durante estos casi 30 años…los invito a emocionarse conmigo porque esta historia la forjé junto a ustedes…querido público. El tráiler oficial saldrá en enero de 2024, pero no quería cerrar el año sin presentarles un pequeño adelanto con estas imágenes", escribió el productor Miguel Valladares.

Por otro lado, Ernesto Pimentel se mostró emocionado de mostrar a la gente detalles inéditos de su vida. "No ha sido un proceso sencillo, por eso estoy muy agradecido con Tondero y Miguel Valladares quienes han hecho posible que esta película empiece a volar", comentó.

También dijo estar contento de reencontrarse con Jorge Carmona, quien asumirá la dirección de la película y con el equipo de guionistas Mariana Silva, Ítalo Cordano y Christopher Vásquez, quienes pusieron espacios "que no sabía que mi corazón aún guardaba".

"Quiero agradecerle a todo el equipo de Tondero, a Miluska Jacome y a todos los involucrados en este gran proyecto. Sinceramente les pido que esperen Chabuca en su estreno en cines, en donde acompañarán mis pasos por las risas y el recuerdo, pasos que tuve que recorrer para lograr todo lo que he podido alcanzar gracias a su compañía", acotó la popular Chola Chabuca.

¿Cuándo se estrena Chabuca?

Sergio Armasgo también cuenta con experiencia en producciones cinematográficas como el documental La Comuna y las películas Porque tu boca es sangre y Tus amigos nunca te harían daño.

"Me resulta emocionante y no dejo de sonreír mientras cuento esto. Desde que me contactaron para el casting sentí una corazonada, como una especie de golpe de seguridad interna que me decía: '¡Sergio, date cuenta! ¡Aquí es!', y conforme pasan los días lo confirmo, aquí es. Valoro mucho el compromiso que tenemos todo el equipo de la película para contar la historia del gran Ernesto Pimentel", expresó el actor sobre este nuevo reto profesional.

La película se estrenará en abril del próximo año y promete revelar pasajes de la vida de Ernesto Pimentel y todo lo que pasó para lograr ser hoy el popular personaje de la 'Chola Chabuca'.

Sinopsis de Chabuca

"¿Cómo es que, en un país tan conservador como el Perú, un hombre vestido de mujer es uno de los íconos populares más queridos e importantes de la televisión peruana? Ernesto Pimentel, famoso conductor de televisión que interpreta a ‘Chabuca’, una mujer andina, alegre, de tacos y polleras coloridas, en los años 90′s, tuvo que declarar públicamente que era homosexual y, además, portador de VIH. El hombre detrás del personaje ha tenido una vida bastante dura; sin embargo, ha sabido sobreponerse y crear una caracterización que le ha regalado el cariño y las risas a todo un país. Su historia de autosuperación ha inspirado a muchos. Hoy, Ernesto Pimentel ha sabido salir adelante y cumplir su más grande sueño, convertirse en padre", reza la sinopsis.