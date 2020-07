Ernesto Pimentel asegura que "La Chola Chabuca" rompe estereotipos impuestos por la sociedad. | Fuente: Genaro Ruiz | Fotógrafo:

Ernesto Pimentel hizo un en vivo por medio de sus redes sociales y habló sobre su personaje, “La Chola Chabuca”, a quien defendió por los innumerables ataques que ha recibido. Además, aseguró que usa su transformación como una denuncia.

“Si yo realmente hubiera sido mujer, hubiera sido chola y yo realmente hubiera sido ‘La Chola Chabuca’, no me hubieran dado la oportunidad”, aseguró el artista. Este vídeo se volvió viral ya que es la primera vez que habla sobre ella.

Muchos de sus seguidores estuvieron de acuerdo ya que criticaron mucho a la sociedad en la que vivimos por ser muy discriminadora y racista. Con 25 años interpretando a la Chola Chabuca, Pimentel se considera a sí mismo una “persona irruptora”.

“He generado conceptos que no conocía antes. Ser drag queen, yo no sabía que era eso, solo era un personaje mujer. Hacer stand up, lo que yo hacía era mi rutina. He hecho un talk show cuando para mí era un programa de entrevistas. Yo siento que en esta etapa de mi vida voy a tomar un nuevo impulso y nuevas fuerzas”, puntualizó.

SU PRIMER DÍA DEL PADRE

En conversación con Mauricio Fernandini y Mabel Huertas en el programa "Encendidos" de RPP Noticias, Ernesto Pimentel destacó que su hijo le ha permitido enfrentar la pandemia bien preparado. "Yo por él ya tenía en casa guantes, mascarillas, alcohol, me vacuné contra la neumonía, contra la gripe".

Asimismo, recalcó que, pese al estado de emergencia, la paternidad le inspira seguir adelante con esperanza. "En medio de tanta tristeza que nos abraza, yo quiero abrazar la vida. No podemos quedarnos en la tristeza", expresó.

"Creo que en cada niño, hay esa certeza de que esto va a pasar y mejorar y que tenemos que celebrar el día a día, ser conscientes de que la vida siempre ha sido frágil, no solo es esta circunstancia la que la hace frágil", añadió Pimentel.

El intérprete de "La Chola Chabuca" también precisó que está agradecido con el público porque le ha permitido alcanzar sus metas profesionales y poder tener ahora a su hijo.