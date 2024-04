"Debemos ser tolerantes": Ernesto Pimentel responde a las críticas y defiende la película 'Chabuca'

Ernesto Pimentel se mostró feliz y agradecido por el éxito que está alcanzando la película Chabuca en los cines peruanos. Desde su estreno el jueves 11 de abril, la película ha logrado posicionarse como la película peruana más exitosa de este año. Sin embargo, no ha sido del agrado de todo el público ya que ha el conductor ha recibido malos comentarios en redes sociales.

No obstante, decidió responder a las críticas hacia la producción nacional: "Esta película ha sacado a la luz a muchos críticos que utilizan calificativos inadmisibles para esta época y eso me duele", dijo a los medios en su visita a Piura. "Estoy en esta hermosa ciudad y celebro el éxito continuo de la película. Más allá de los números, me siento agradecido con la gente por el cariño que me brindan", agregó.

Asimismo, Ernesto Pimentel agradeció a sus seguidores que lo han respaldado y sabe que este tipo de comentarios siempre van a existir: "Dejo todo en manos de Dios y agradezco al público que me defiende. Siempre digo que debemos ser tolerantes. Los invito a ver la película para que puedan formarse su propia opinión", comentó.

Por otro lado, el conductor de TV reafirmó que Chabuca es una obra que representa el cine en todos sus aspectos y que está enfocada en contar una historia. "Esto va más allá de si les agrado o no; nos permitirá acercarnos a lo que me motivó a seguir adelante durante todo este tiempo", dijo.

¿Cuántes personas fueron al estreno de Chabuca?

Esta semana se ha estrenado en cines Chabuca, una película que nos lleva en un viaje íntimo por la vida de Ernesto Pimentel. Aunque el actor aclara que no es una autobiografía, reconoce que es una "avalancha de emociones" que nos permite adentrarnos en su historia y conocer una realidad poco explorada en la pantalla grande.

Según Tondero Producciones, el estreno de la película atrajo a más de 15 000 personas a las salas de cine en todo el país. Además, el experto en cine Maykoll Calderón señaló en sus redes socailes que fue la segunda película más vista el últimos jueves, en una cartelera cargada de títulos internacionales, y el mejor estreno de una película peruana en lo que va de 2024.

"Gracias a todos por el gran apoyo a esta hermosa producción", escribió Tondero en sus redes. La noticia también fue celebrada por Ernesto Pimentel y Sergio Armasgo, quien interpreta a Chola Chabuca en el cine. Ambos compartieron una historia en Instagram agradeciendo la asistencia del público con el característico saludo de Chabuca: "Kausachun Perú".



¿Por qué Ernesto Pimentel tenía miedo de hacer su película?

Antes de llevarse a cabo su película biográfica, Ernesto Pimentel no estaba seguro de contar su historia ni en televisión ni en cine, sin embargo, cuando conversó con el cineasta Jorge Carmona, sí se animó a compartir sus reflexiones acerca de esta producción que recoge sus memorias.

"Aún tengo miedo. Vivimos en una sociedad hipócrita, no es fácil contar mi historia por todos los prejuicios que representa, no es sencillo abrir tu corazón y verte expuesto. He decidido abrirles mi corazón, mi película es la historia de una persona que sigue luchando por hacer una nueva historia de su vida", señaló al mismo medio.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis