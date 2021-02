El conductor de televisión se mostró preocupado por la situación de los pacientes con VIH. | Fuente: Instagram

Ante la pandemia del coronavirus, Ernesto Pimentel exhortó al Ministerio de Salud a no descuidar la atención y entrega de medicamentos para los pacientes de VIH en nuestro país, en un momento en que el sistema de Salud enfrenta a una fuerte segunda ola de la crisis sanitaria.

“Cuando contamos los que mueren por COVID-19, no debemos olvidarnos de las otras víctimas de la pandemia que son las personas que no van a su rehabilitación, las personas que no reciben sus terapias. La gente que con miedo tiene que ir a dializarse”, dijo el conductor de televisión a El Comercio.

En ese sentido, Pimentel agregó que existe una dificultad para el acceso de los tratamientos para los ciudadanos que viven con la enfermedad a raíz del colapso del sistema de salud: “El gran temor que siento es por los miles de peruanos que no les han llegado los medicamentos de VIH en el Perú”.

SU PEDIDO AL MINISTERIO DE SALUD

Ernesto Pimentel pidió las autoridades que las medicinas lleguen a todos los afectados, sobre todo para quienes se encuentran llevando un tratamiento. Asimismo, indicó que no solo hay que centrarse en el VIH, sino en muchos otros problemas de salud presentes entre la población.

“Hago un llamado al Ministerio de Salud para que la medicina sea oportuna y les llegue a todos. Hay gente que le cambian sus esquemas simplemente porque el Estado no los tiene previstos”, agregó el creador de la ‘Chola Chabuca’ para el Comercio.

Pidió que no haya indiferencia hacia otras enfermedades como el cáncer, hipertensión o la diabetes. “No nos olvidemos de la otra pandemia de salud... El acceso a medicamentos es vida y no me refiero solo al VIH, sino otros temas de salud”, concluyó para poner énfasis en la “atención oportuna, necesaria o urgente”.

