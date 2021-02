¿Quiénes condujeron mejor "Esto es guerra"? Gian Piero Díaz habla sobre sus excompañeros Jazmín Pinedo y Mathías Brivio. | Fuente: Instagram

“Esto es guerra” inició su nueva temporada del 2021 con Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel en la conducción. Cabe destacar que, la actriz volvió para reemplazar a Jazmín Pinedo, quien se mantuvo como presentadora del reality durante el año pasado.

“Recién tenemos una semana y nos llevamos espectacular”, dijo el conductor sobre los últimos días junto a San Miguel en conversación con En boca de todos. Al ser consultado sobre el mejor presentador entre Jazmín Pinedo y Mathías Brivio en una sesión de preguntas, evitó elegir a uno en específico.

“Con el cabezón, impresionante y tenemos una súper química. Con la ‘China’ también, pero cuando teníamos que reír, reíamos, y si había que discutir, discutíamos”, señaló Díaz sobre el trabajo de sus excompañeros en "Esto es guerra". “Son totalmente distintos. Con los dos”, agregó.

En ese sentido, el conocido ‘Pipi’ aseguró que su situación en “Esto es guerra” ha cambiado mucho con el paso de los años. Apenas hace un tiempo, él se posicionaba como el nuevo rostro de la conducción con su traslado a América TV: “Yo era el nuevo hace tres años y ahora soy el viejo. Siento que me adapto muy bien a los compañeros, no tengo ningún problema”.

SALIDA DE JAZMÍN PINEDO

En su cuenta oficial de Instagram, los seguidores de Jazmín Pinedo quedaron con más de una duda sobre su retiro del reality, el cual empezó a conducir desde comienzos del año pasado. “¿Pensando si estarás o también nos mandarás al desvío?”, le consultó un usuario en sus historias de la red social.

“Tenía que esperar a que lo digan ellos primero”, respondió la popular ‘Chinita’ tras revelarse que no estaría presente en el programa juvenil en esta nueva entrega. “No estés triste. Ya nos reencontraremos. Me divertí un montón. Gracias por sus mensajes”, agregó en otra de sus respuestas.

