Jazmín Pinedo asegura que "fue un privilegio" haber sido conductora de "Esto es Guerra". | Fuente: Instagram

Tras su regreso a la televisión en “Reinas del Show”, Jazmín Pinedo reveló que se siente emocionada de formar parte de las concursantes de la segunda temporada del programa de baile.

“Ya tenía ganas de volver. Estoy feliz, emocionada, con un poco de nervios, es un reto para mí porque no estoy en mi cancha. La verdad, es que estoy un poco oxidadita, pero entrenando todo se puede”, dijo la exchica reality.

Asimismo, Jazmín Pinedo recordó su paso por “Esto es Guerra” como conductora y asegura que “cubrió las expectativas” al estar al frente de uno de los espacios más vistos de la televisión peruana.

“Conducir EEG fue un regalo y yo sabía que Johanna San Miguel iba a volver, la gente puede decir muchas cosas, pero yo sé con quién hablé, negocié y de lo que soy capaz. En la conducción no tengo ni 6 años completos y tener las oportunidades que hasta el momento he tenido, para mí, ha sido un privilegio”, dijo defendiéndose de las críticas que recibió en su momento.

Casi no regresa a la televisión

“Armando (Tafur) y yo veníamos conversando hace unas semanas, le expliqué el ritmo que tengo ahora (por los estudios) y las ganas que tenía de estar (en el programa) pero lo complicado que era para mí por los horarios”, comentó Jazmín Pinedo.

La exparticipante de “Esto es Guerra” comentó que se encuentra alejada de los reflectores desde hace unos meses debido a que se ha trazado metas personales y profesionales como culminar sus estudios universitarios.

“No sabes la cólera que me da tener decir que ‘no’ otra vez a lo que a mí me gusta pero tengo de lado un proyecto personal profesional al que apunto y le tengo muchas ganas”, agregó.

Tras la negativa los miembros de la producción volvieron a insistir a Pinedo, incluso el mismo sábado del estreno de la segunda temporada de "Reinas del Show" comprometiéndose a respetar sus horarios de estudio.

“Hemos firmado el contrato hoy (sábado) a las 3:30 pm, a las 4 pm salí de mi casa, a las 5 p.m. me hicieron el vestuario, por ello no he bailado”, dijo entre risas. “Me moría de ganas de volver y encontrarme con lo que me apasiona. No quería desaprovechar la oportunidad porque no va a ser una lucha personal sino que se va a trasladar a otras personas y a ser solidarios, así que me encantó”, finalizó.

