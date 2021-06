“Reinas del show”: Jazmín Pinedo habló del motivo por el que casi rechaza regresar a la televisión | Fuente: Difusión

La presentadora de televisión Jazmín Pinedo retornó a los escenarios para la segunda temporada de “Reinas del Show” y habló del motivo por el cual casi rechaza regresar a la televisión.

Jazmín Pinedo fue presentada este sábado como una de las competidoras del reality de baile “Reinas del Show” junto a las conocidas modelos y artistas como Korina Rivadeneira, Paula Manzanal, Janet Barboza, entre otras.

Sin embargo, su ingreso se habría dado luego de bastantes conversaciones con la producción del programa porque la conductora en un inicio se negó a participar porque tiene una agenda complicada.

Jazmín Pinedo retornó a los escenarios. | Fuente: Difusión

“Armando (Tafur) y yo veníamos conversando hace unas semanas, le expliqué el ritmo que tengo ahora (por los estudios) y las ganas que tenía de estar (en el programa) pero lo complicado que era para mí por los horarios”, comentó Jazmín Pinedo.

La exparticipante de “Esto es Guerra” comentó que se encuentra alejada de los reflectores desde hace unos meses debido a que se ha trazado metas personales y profesionales como culminar sus estudios universitarios.

“No sabes la cólera que me da tener decir que ‘no’ otra vez a lo que a mí me gusta pero tengo de lado un proyecto personal profesional al que apunto y le tengo muchas ganas”, agregó.

Tras la negativa los miembros de la producción volvieron a insistir a Pinedo, incluso el mismo sábado del estreno de la segunda temporada de "Reinas del Show" comprometiéndose a respetar sus horarios de estudio.

“Hemos firmado el contrato hoy (sábado) a las 3:30 pm, a las 4 pm salí de mi casa, a las 5 p.m. me hicieron el vestuario, por ello no he bailado”, dijo entre risas. “Me moría de ganas de volver y encontrarme con lo que me apasiona. No quería desaprovechar la oportunidad porque no va a ser una lucha personal sino que se va a trasladar a otras personas y a ser solidarios, así que me encantó”, finalizó.

Las "Reinas del show"

Gisela Valcárcel regresó con la segunda temporada de “Reinas del Show” y presentó a las concursantes que se unen a este programa. La primera en aparecer fue Jossmery Toledo, la expolicía, quien debutó en este tipo de formato con “Pasito Tun Tun”, tema de Agua Bella.

Después, ‘La Pánfila’, la actriz cómica María Victoria Santana; la tercera en pisar la pista de baile fue Carla Rueda, la voleibolista peruana. Korina Rivadeneira, Paula Manzanal, Janet Barboza, Allison Pastor, esposa del actor Erick Elera, Leslie Moscoso, Milena Zárate y Jazmín Pinedo.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Aunque Julio Verne sobresalió sobre todo por escribir novelas de anticipación científica, “La vuelta al mundo en 80 días” es una novela de viajes, repleta de riesgo, aventura y humor donde nuestros protagonistas van sorteando toda clase de obstáculos para cumplir su propósito.