Jazmín Pinedo le dijo adiós a la conducción de "En boca de todos". | Fuente: Instagram / Jazmín Pinedo

Jazmín Pinedo se retiró de la conducción de "En boca de todos" en medio del retorno de Tula Rodríguez y Maju Mantilla al set del espacio televisivo. La exchica reality le dedicó unas palabras de despedida a los televidentes y también una conmovedora promesa a su pequeña hija.

Durante la última emisión del programa, la presentadora se mostró agradecida por integrar el equipo a lo largo de tres semanas. "Cuando recibí la propuesta de venir aquí y cubrir dos espacios tan importantes, además con un público ganado, temblé un poco", reconoció.

Pero el momento más emotivo fue cuando, entre lágrimas, Jazmín Pinedo envió un mensaje a su hija Khaleesi, a quien le aseguró que esta vez pasarán más tiempo juntas después de una prolongada etapa profesional dedicada a la conducción televisiva.

"El año pasado yo estaba esperando que terminara un contrato de cuatros que yo tenía con un canal [Latina] para terminar mi carrera, pero al final se presentó lo de 'Esto es guerra' y era algo que no quería dejar de hacer (...) Prometí quedarme en casa con ella después de esta complicada situación que vive nuestro país y el mundo", dijo.

Sin embargo, este 2021, la presentadora indicó que se enfocará más en su hija. "Este año sí voy a cumplir mi promesa, vamos a estar juntas muchísimo tiempo. Vamos a disfrutar. Porque si hay algo que he aprendido en estos meses, es valorar el día a día con las personas que amas", reflexionó

Como se recuerda, Jazmín Pinedo se sumó al equipo de conducción de "En boca de todos", luego de que Tula Rodríguez y Maju Mantilla dieran positivo al nuevo coronavirus.

Jazmín Pinedo se aleja de la televisión

Jazmín Pinedo decidió alejarse de la televisión para retomar su carrera profesional luego de una década. Como confesó a inicios de este año, la conductora de televisión se enfocará en otros proyectos tras su salida de “Esto es guerra” y, más recientemente, de “En boca de todos”, donde estuvo en reemplazo de Tula Rodríguez y Maju Mantilla

Al despedirse de “EBDT” la presentadora Jazmín Pinedo confirmó que su mayor motivo para tomar distancia de la pantalla chica es volver a sus estudios. En conversación para “La banca”, canal de YouTube de Jesús Alzamora, dejó en claro que no lo había revelado antes y recién decide hacerlo ahora.

“Mi decisión de retirarme de la televisión este año, no lo he dicho antes, pero ahora lo digo. Dije: ‘un ratito, necesito un tiempo’. No es lo mismo estudiar cuando tienes 20, que estudiar cuando tienes 30 y una hija de cinco años. Yo no solo trabajo en televisión, tengo otras entradas en mi vida de las que tengo que estar pendiente”, dijo la popular ‘Chinita’.

Por esa razón, Jazmín Pinedo ha rechazado algunas oportunidades de volver a trabajar en televisión peruana: “Decidí decirle que no a algunos proyectos este año para poder terminar mi carrera. Me falta un año y medio, según el tiempo que pueda darle. He dejado de estudiar 10 años y empiezo el 29 de este mes”.













