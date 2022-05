María Pía Copello se despidió de la conducción de 'Esto es guerra' para darle bienvenida a Renzo Schuller. | Fuente: Instagram

Tras despedirse de “Esto es guerra”, María Pía Copello fue reemplazada por Renzo Schuller quien venía de ser jurado de “Perú tiene talento” para terminar como conductor del reality show.

Es así que la exanimadora infantil le mandó las mejores vibras a su compañero y compartió una serie de fotos en el set de televisión.

“Muchos éxitos Renzo Schuller. Estoy segura de que defenderás a los combatientes como debe ser. Contra todo y contra todos. Manden sus buenas vibras para Renzo”, se lee en el mensaje de María Pía Copello.

Personalidades como Maju Mantilla y Adolfo Aguilar le desearon los mejores éxitos a Schuller por su regreso a “Esto es guerra”.

"Esto es guerra": ¿Por qué María Pía Copello se fue del programa?

El martes 4 de mayo, María Pía Copello anunció que esa sería su última semana en la conducción de “Esto es guerra”. El anuncio lo hizo Johanna San Miguel, la co-conductora del programa, con quien María Pía parecía tener algunos problemas, pero, por recientes declaraciones de ambas, da la impresión de que esto era parte del “show”.

Al ser entrevistada por “América Espectáculos”, la conductora e influencer señaló que se retira por un tema de tiempos que le ha costado manejar. “Ya tenía un año más o menos comprometido de varios viajes y varias cosas. Tengo un libro de cocina que está nominado a los Gourmand Awards y me voy a en junio a Suecia, y cosas bonitas que me siguen pasando”, explicó.

También señaló que no quería volver a “Esto es guerra” porque le duele despedirse del programa. “Por eso es que no quiero regresar, porque de verdad que cuando me voy sí es doloroso… A veces le digo a Peter [Fajardo] eso, porque cuando me voy, me voy moqueando, pero la he pasado muy bien”.

Sin embargo, María Pía Copello no descartó volver en algún momento, ya que no solo le encanta la televisión, sino también el programa, donde ha hecho grandes amigos.

