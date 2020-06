Mario Irivarren se pronunció sobre las críticas que recibe "Esto es Guerra". | Fuente: Instagram / Mario Irivarren

Alejado de las cámaras tras contraer el nuevo coronavirus, Mario Irivarren se mantiene activo en sus redes sociales, desde donde comparte conexiones en vivo con sus seguidores. Precisamente, en una de ellas le tocó defender a “Esto es Guerra”, programa en el que ya no participa.

Desde su cuenta de Instagram, el exchico reality respondió a quienes reclaman la presencia de más programas culturales en la televisión peruana en reemplazo del espacio de competencia que volvió a la pantalla chica a fines de mayo.

“La polémica es que la gente exige programas de cultura, pero esos programas ya existen, el problema es que nadie lo ve, ¿entiendes?”, manifestó Irivarren en respuesta a la pregunta de un usuario.

“No entiendo tu postura”, continuó el guerrero. “No te gusta ‘Esto es Guerra’, a pesar de que el contenido está regulado y enfocado de manera muy positiva. No tiene por qué gustarte”, añadió de manera contundente.

ESTADO DE SALUD

Mario Irivarren reveló en el lanzamiento de "Esto es Guerra" que dio positivo a la COVID-19, tras ayudar a unos vecinos a trasladarse por una emergencia médica.

Tras ello, el modelo dejó un mensaje en sus 'stories' de Instagram para recalcar que está en buen estado de salud, luego de seguir las recomendaciones de un médico y guardar reposo.

"Estoy físicamente bien. No tengo ningun problema de salud. La semana pasada tuve el malestar típico del coronavirus: fiebre, dolor corporal, dolor de cabeza. Fue leve, tomé las pastillas que me indicó el médico y estuve unos días en cama. Hoy en día me siento en perfecto estado", indicó Irivarren.

No obstante, el artista manifestó que cuando conoció el resultado de la prueba molecular se sorprendió y expresó su frustración por no poder regresar a trabajar a "Esto es Guerra".

"Recibí la noticia el día viernes y me cayó como un baldazo de agua fría porque tenía la ilusión de ir al programa, de reecontrarme con mis compañeros, con ustedes, de salir de mi casa. Han sido días difíciles, a todos nos ha afectado el encierro y no soy la excepción", sostuvo Mario Irivarren.