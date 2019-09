Peter Fajardo asegura que Macarena Vélez puede volver a "Esto es guerra" cuando haya cupo., | Fuente: Composición en base a imágenes de Instagram

Esta semana, la chica reality Macarena Vélez hizo uso de su cuenta de Instagram para hacer pública la carta notarial que recibió de parte de Protv, productora de “Esto es Guerra”, en la que se indicaba que la modelo había sido separada por “decisión unilateral”.

Esto sucedió después de que la joven se viera envuelta en la polémica, luego de que el abogado Adolfo Bazán la grabara y tocara sin su consentimiento, hecho por el que fue denunciado posteriormente por tocamientos indebidos.

Tras revelar la famosa carta notarial, Vélez dio un paso atrás y agradeció a su exlugar de trabajo. "Si bien es cierto yo no quise irme de mi lugar de trabajo igual pienso que no estaba pasando por nada bonito y hasta ahora siento que tengo que recuperarme de todo. Yo agradezco enormemente a la producción de "Esto es Guerra" por abrirme las puertas y darme la oportunidad de trabajar ahí porque me encanta competir y luchar cada punto", escribió.

En este contexto, Peter Fajardo, productor del reality de concursos aprovechó para respaldar a la joven en una entrevista con el diario Trome, y descartó que esta hubiera sido retirada del reality por haber denunciado a Bazán, contra quien también existe una denuncia por violación sexual.

“Macarena Vélez necesita estar bien (emocionalmente) y cuando ella guste... puede participar nuevamente en el programa. Ella está con un tema delicado y dijo que no se sentía bien. Fue separada, pero no descartamos que regrese cuando tengamos un cupo”, sostuvo.

Asimismo, Fajardo descartó que “Esto es Guerra” le haya dado la espalda a la modelo tras hacer pública su denuncia contra el abogado.

“ Son temas internos que ella y nosotros sabemos. Yo le escribí sobre el tema legal y le dije que llegue hasta el final con esta persona (Adolfo Bazán)”, refirió.

LE CIERRAN LAS PUERTAS A NICOLA

El productor también fue consultado sobre un posible regreso de Nicola Porcella al programa, quien tras la difusión de dos videos en los que se le observa agrediendo verbalmente a su expareja, se encuentra en el ojo de la tormenta.

“Nicola fue separado y está descartado. Ya terminó su ciclo en ‘Esto es guerra’, pero es un personaje al que queremos mucho porque empezó con nosotros”, apuntó.

Asimismo, consideró que el modelo no supo aprovechar las oportunidades que se le brindaron, por lo que espera que busque ayuda.