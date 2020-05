Zumba y Macarena Vélez ingresaron al programa "Esto es Guerra". | Fuente: Composición

Alejandro Benites, más conocido como "Zumba", ingresó al set de "Esto es guerra" y pertenecerá al equipo rojo. Los competidores pasaron por una serie de juegos y si ganaban, podían escoger su equipo. Como él perdió, 'El Tribunal' escogió inmediatamente el team al que pertenecerá el bailarín.

"Yo, en esta temporada, lo pondré en el equipo de color rojo", aseguró la voz en off. No obstante, Said Paolo se mostró disconforme con la decisión; no obstante, no explicó la razón por la que no quería que él esté en su grupo.

A ellos, se le sumó Macarena Vélez, expareja de Palao. La joven ingresó bailando y confesó sentirse emocionada por regresar nuevamente al set de "Esto es guerra".

Cabe resaltar que, al parecer, el reality show está cumpliendo con las medidas de seguridad dictadas por el Gobierno para que puedan salir al aire.

PARTICIPANTES SUSPENDIDAS

Tras muchos retornos prorrogados, “Esto es guerra” volvió el lunes 25 de mayo a la pantalla chica. Y, en su regreso, las concursantes Karen Dejo e Ivana Yturbe fueron suspendidas hasta el miércoles 27 de mayo por incumplir la cuarentena dictada por el Gobierno para frenar el avance de la COVID-19.

Días antes, las participantes habían salido de sus casas, haciendo caso omiso del estado de emergencia.