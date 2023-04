Magaly Medina y María Pía Copello han expresado en más de una ocasión su amistad. | Fuente: Composición (Instagram)

La conductora Magaly Medina se pronunció sobre el desempeño de su amiga María Pía Copello como presentadora de "Mande quien mande", un programa en el que también participa Carlos Vílchez bajo su personaje de 'La Carlota'. Sus comentarios, aunque por ratos críticos, no estuvieron exentos de recomendaciones.

"Al principio la vi bastante tiesa y no sabía qué hacer...", dijo la popular 'Urraca' en la última emisión de "Magaly TV: La Firme". "Han pasado los días y se ha empoderado dentro de su set, porque antes 'La Carlota' no la dejaba ni hablar, pero ahora es ella quien ha tomado el control. Es lo que yo veo del programa", afirmó.

En palabras de Magaly Medina, su colega María Pía Copello tiene un gran "sentido del humor", por lo que debería explotar más ese atributo durante su trabajo como conductora. "Me encantaría que ella fuera como en vida real, porque es una mujer muy divertida, tiene un fino sentido del humor y lanza unos dardos...", sostuvo.

"Me gusta su ironía y su sentido del humor, ella es criolla a más no poder. Muy lisurienta también, pero eso le he dicho que eso se aguante, pero que muestre más su criollada y su sentido del humor", recomendó Medina. Y agregó: "Se lo he dicho en privado y ahora en público, que no entiendo el personaje de 'La Carlota’. Tal vez ese personaje fue gracioso en su época, pero ahora no".

La amistad de Magaly Medina y María Pía Copello

Como se recuerda, María Pía Copello y Magaly Medina han hecho pública su amistad en más de una ocasión, sobre todo mediante redes sociales donde de vez en cuando comparten videoclips juntas para Instagram o TikTok. La popular 'Urraca' incluso ha compartido con la influenciadora algunos viajes en familia.

Este cariño mutuo pudo verse cuando falleció a fines de marzo Luis Medina, el padre de la presentadora de "Magaly TV: La Firme". Entonces, quien fuera la conductora de "María Pía y Timoteo" le envió sus sentidas condolencias durante la transmisión de su programa "Mande quien mande".

"Quiero tomarme unos minutos para abrazar a Magaly Medina, su papito partió, sabes lo mucho que te quiero", dijo la exanimadora infantil en señal abierta. "Sé que este es un momento muy duro para ustedes, simplemente te abrazo fuerte, estamos contigo", añadió en su mensaje.

María Pía Copello es una de las pocas amistades del mundo del entretenimiento que se le conoce actualmente a Magaly Medina. El año pasado, rompió su amistad con otra figura pública, Jessica Newton, luego de criticar abiertamente a su hija y su yerno. Sin embargo, rumores de una reconciliación surgieron luego de que la organizadora del Miss Perú acudió al funeral del padre de la 'Urraca'.

