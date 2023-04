Fue por breve tiempo, ganadora del certamen de belleza Miss Perú Mundo 2013, pero renunció al título y fue sucedida por su competidora Elba Fahsbender. | Fuente: Instagram

Melissa Paredes se solidarizó con Brunella Horna por el problema de salud que atraviesa y aseguró que no tendría inconveniente en ocupar su lugar en la conducción de América Hoy.

"Trabajo es trabajo. Me encantaría volver a la pantalla chica, sería lindo. Hay un proyecto para teatro, así que estoy feliz y contenta. Vamos a ver qué pasa", indicó a Trome durante el avant premiere de la película nacional 'Soltera, casada, viuda, divorciada'.

Pese a las críticas de sus excompañeras Ethel Pozo y Janet Barboza sobre su romance con Anthony Aranda (esto hace algunos meses), la actriz y modelo aseguró que no guarda rencores por ser una persona "súper profesional".

"Bueno, pero, ¿quién no ha sido crítico? Varias personas lo han sido. Yo soy una persona que nunca me apego a algo ni a nada. Ante todo, soy súper profesional y si me llaman para trabajar de cualquier lado, siempre lo haré y de la mejor manera. Eso es lo más importante", precisó.

"Creo que ha pasado tanto tiempo, así que no me suma acordarme de cosas que no vienen al caso, yo dejo fluir y todo bien. Tampoco es que me haya peleado con ellas, ¿no?", agregó.

Nuevos proyectos

Por otro lado, Melissa Paredes habló que está inmersa en nuevos proyectos que tienen que ver con la actuación, incluso ha decidido llevar clases con un recordado actor de Al fondo hay sitio.

“Se vienen cositas lindas a nivel personal y también para volver con lo que me gusta. Sigo preparándome en la actuación y estudiando con Bruno Odar porque un actor nunca deja de aprender", finalizó.

Melissa Paredes anunció su compromiso con Anthony Aranda

¡Suenan las campanas de boda! El reciente viaje a Estados Unidos de Anthony Aranda y Melissa Paredes era una sorpresa por parte del bailarín.

Estas vacaciones familiares eran una excusa para que el bailarín le pidiera la mano a la modelo en los parques temáticos de Disney.



Por medio de las redes sociales, la exesposa de Rodrigo Cuba compartió las imágenes del momento en lo que fue su compromiso y lució el anillo. Las reacciones no se hicieron esperar y muchos amigos y familiares los felicitaron.

Como se recuerda, meses después de anunciar su separación del futbolista, Melissa Paredes ha decidido rehacer su vida sentimental junto a Anthony Aranda. Ella habló del incómodo momento que le tocó vivir cuando la prensa de espectáculos difundió unas imágenes de ella junto al bailarín en una situación comprometedora, precisamente luego de participar en el programa "Reinas del show”, lo que habría provocado el fin de su matrimonio con Rodrigo 'Gato' Cuba.

