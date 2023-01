Gisela Valcárcel y Ethel Pozo | Fuente: Instagram / Ethel Pozo

Un 26 de enero de 1963 nació Gisela Valcárcel. Estrella televisiva desde la década de 1980, quien fuera la 'Reina del mediodía' cumplió 60 años este jueves. Una fecha que no pasó desapercibida para su única hija, la conductora Ethel Pozo, quien recurrió a sus redes sociales para felicitarla.

En su cuenta de Instagram, la presentadora de 'América Hoy' compartió un carrete de imágenes inéditas junto a su madre, en el que se les puede ver a ambas a través del tiempo. "Feliz cumpleaños, mami. ¡Feliz Vida! Feliz vuelta al sol", escribió al principio de la descripción.

"Un cumpleaños distinto porque no podemos estar juntas… ¿Por qué? ¡No! Yo creo que el ¿para qué? Es para celebrar como se debe en unos días. Así lo espero", continuó Ethel Pozo. "Te amo y quiero que hoy estés contenta porque tu vida es y ha sido siempre una vida de mucho esfuerzo y trabajo y siempre ha marcado huella en quienes te conocemos".

Por último, la hija de Gisela Valcárcel concluyó: "¡Celebra! ¡Ríe! Que un 26 de enero naciste para alegra a mucha gente". A este mensaje, la conductora de 'El Gran Show' contestó: "Hijita, te amo. Gracias. Espero abrazarlos en unos días, besos y todo mi amor".

Ethel Pozo y su faceta actoral

Ethel Pozo quiere probar suerte en la actuación y seguir acumulando experiencia en la televisión. Tras su breve, pero auspicioso debut en la telenovela 'Luz de Luna', la hija de Gisela Valcárcel decidió tomar clases de esta disciplina artística y poner a prueba su talento en futuros proyectos.

"En enero voy a empezar un taller de actuación porque una de mis pasiones es actuar y, si bien, he tenido participaciones esporádicas a lo largo de los años, no he podido concretar algo más sostenido en el tiempo. Este 2023 voy a enfocarme en la actuación y en seguir creciendo en 'América Hoy'", precisó en diciembre del año pasado.

Por otro lado, la conductora no descartó agrandar la familia junto con su esposo Julián Alexander. Sin embargo, es consciente de que cumplir este deseo a su edad, resulta complejo.

"Agrandar la familia, como siempre lo he comentado, es un tema que escapa de nosotros. Nos encantaría, pero hay un tema de edad. Voy a cumplir 42 años, así que, si Dios quiere, agrandaríamos la familia. Cada vez más converso con mujeres que quedan embarazadas naturalmente o con tratamiento, pero creo que eso siempre depende de Dios", explicó.

Aunque tiene dos hijas, Ethel dijo que estaría encantada de volver a convertirse en madre.

