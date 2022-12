Ethel Pozo se toma en serio su incursión como actriz. | Fuente: América Hoy

Ethel Pozo quiere probar suerte en la actuación y seguir acumulando experiencia en la televisión. Tras su breve, pero auspicioso debut en la telenovela Luz de Luna, la hija de Gisela Valcárcel ha decidido tomar clases de esta disciplina artística y poner a prueba su talento en futuros proyectos.

"En enero voy a empezar un taller de actuación porque una de mis pasiones es actuar y, si bien, he tenido participaciones esporádicas a lo largo de los años, no he podido concretar algo más sostenido en el tiempo. Este 2023 voy a enfocarme en la actuación y en seguir creciendo en América Hoy, precisó.

Por otro lado, la conductora no descarta agrandar la familia junto con su novio Julián Alexander. Sin embargo, es consciente de que cumplir este deseo a su edad, resulta complejo.

"Agrandar la familia, como siempre lo he comentado, es un tema que escapa de nosotros. Nos encantaría, pero hay un tema de edad. Voy a cumplir 42 años, así que, si Dios quiere, agrandaríamos la familia. Cada vez más converso con mujeres que quedan embarazadas naturalmente o con tratamiento, pero creo que eso siempre depende de Dios", explicó.

Aunque tiene dos hijas, Ethel dijo que estaría encantada de volver a convertirse en madre.

"El deseo por parte de nosotros está, pero depende del destino, de Dios. Ahora, si esto nos pasa, sería maravilloso en nuestra vida y, si no, tenemos muchas otras metas, tenemos tres hijos entre los dos, estamos ya con la familia grande, así que estamos contentos", precisó.

Melissa Paredes no descarta volver a conducir con Ethel Pozo



Melissa Paredes y Ethel Pozo tienen sus diferencias. Hace unas semanas, la conductora de América Hoy comentó que no le parecía buena idea que la actual pareja de su excompañera de trabajo, Anthony Aranda, se presente en la final de El Gran Show.

Sin embargo, pese a todo, la también actriz está dispuesta a compartir de nuevo un set de televisión con la hija de Gisela Valcárcel. Para ella, lo primordial es su estabilidad laboral.

"Trabajo es trabajo, y si me llaman, yo voy", dijo Melissa Paredes durante un enlace con el programa Amor y Fuego. "A donde me llamen yo voy, porque necesito trabajar, porque tengo una hija y porque tengo talento", añadió.

La expresentadora de América Hoy enfatizó que está dispuesta a laborar en "lo que sea". "Si me llaman a la actuación, voy y actúo. Si me llaman a conducir, voy y conduzo, y si me llaman para bailar, también", indicó.

