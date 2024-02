¿Habrá un reencuentro de Ádammo? Ezio Oliva no descarta el regreso de la banda

Después del regreso musical de Libido, hay otra banda peruana que no le cierra las puertas a un reencuentro: se trata de Ádammo, el grupo que se formó en 2007 y estuvo integrado por Ezio Oliva, Diego Ubierna y Renzo Bravo. En sus inicios tuvo un gran recibimiento en la industria musical por lo que ahora, años después, el vocalista no descarta una reunión.

"Nos llevamos bien, somos súper amigos y lo único que puedo decir es que Ádammo nunca se despidió. Yo creo que podría ser una gira de despedida", dijo Oliva en una entrevista en radio Studio 92.

A pesar de que es un idea en la nebulosa y que no saben cuándo ni dónde sucedería el concierto, tiene presente de que si se llegara a dar, harían una gira nacional: "Abriría una fecha para ver qué onda y si, de pronto, se vende todo en 15 minutos, diría: ‘Okay, un segundo’. Podría ser (una gira nacional)", concluyó.

Sucedió en la semana: Ezio Oliva anuncia un posible regreso de Adammo, al mismo estilo del regreso de Líbido. 😦👇🏼 pic.twitter.com/2ilGaVFgGY — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) February 10, 2024

La vez que Ezio Oliva descartó reencuentro de Ádammo

En noviembre de 2020, mediante sus historias de Instagram, Ezio Oliva se animó a responder las preguntas de sus fanáticos y el que más destacó fue una sobre Ádammo, banda en la que inició en la música en el 2007. Como se recuerda, el esposo de Karen Schwarz comenzó como vocalista principal para luego darse paso como solista. Ante el asombro de sus seguidores, reveló que no habrá una reunión con los exintegrantes.

“La verdad es que yo le tengo mucho cariño a esa etapa de mi vida, pero yo creo que ya se cerró, ya se terminó. Le tengo mucho cariño a Diego, a Nicholas y a Renzo”, aseguró el intérprete de 30 horas en ese entonces.

Tiempos violentos, el disco más vendido de Ádammo

El álbum logró alcanzar el título del disco peruano más vendido en las discotiendas, de acuerdo a un ránking publicado por Phantom en 2012. Además, se ubicó en el tercer lugar de lo más solicitado; siendo superados solo por los imparables One Direction (primer y segundo lugar por el DVD Up all night the live tour y el CD Up all night, respectivamente).

Ezio Oliva, Renzo Bravo y Diego Ubierna se impusieron por encima de Live at the Royal Albert Hall de Adele (puesto 4) y Te llevo en el corazón de Raphael (puesto 5). También han superado a estrellas como Coldplay, Ricardo Arjona, Hombres G, Amy Winehouse y Pearl Jam.

