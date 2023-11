La montaña rusa de Renzo Bravo, el productor peruano nominado al Latin Grammy por 'Ojos marrones', de Lasso

Nacional Escucha el artículo aquí

Renzo Bravo, lejos de ser un novato en el mundo de la música, dio sus primeros pasos hacia el estrellato en julio de 2007 como parte de Ádammo, la sensación del pop-rock de ese momento. Junto a sus compañeros, emergieron victoriosos en la final de Bandas de Garage, organizada por Studio92, superando a más de 200 agrupaciones nacionales. Este fue el comienzo de una prometedora carrera que los llevó a conquistar grandes escenarios y alcanzar notables logros en un tiempo récord.

A pesar de haber crecido en un entorno donde sus padres, quienes también son músicos, lo rodeaban con notas y acordes, en un principio, la música no era un sueño claro para Renzo. De hecho, alguna vez consideró convertirse en futbolista. Sin embargo, a los diez años, comenzó a abrazar la guitarra y la batería, lo que lo llevó a descubrir su verdadera pasión y a establecer una conexión más profunda con la música. "Y ahí comenzó todo", recuerda.

Hoy en día forma parte de la selecta lista de artistas peruanos con una nominación a los prestigiosos Latin Grammy, un honor compartido con nombres destacados como Susana Baca, Gian Marco, Eva Ayllón, Tony Succar y, más recientemente, Daniela Dartcourt, entre muchos otros.

Su reciente nominación por Ojos Marrones, interpretada por Lasso y producida en colaboración con Orlando Vitto, lo coloca en una de las categorías más importantes de la premiación: Grabación del Año. Renzo Bravo comparte sus emociones desde Miami durante una conversación con RPP, expresando la sorpresa y emoción al ver concretarse una posibilidad que consideraban remota.

“Pensábamos que íbamos a ser nominados en otra categoría. Cuando pasaron a las categorías grandes y estábamos ahí, fue como ¡wow! Sentimos mucha emoción (...) Sabíamos que había una pequeña posibilidad de lograr una nominación, por lo que había causado Ojos marrones. Vitto ya había ganado por otro proyecto, Andrés (Lasso) también estuvo nominado (en 2021 por Mejor Nuevo Artista), con Ádammo, fuimos nominados por Video Corto del Año (por Algún día), pero es la primera vez que somos nominados juntos como productores”.

Renzo Bravo, el productor peruano nominado al Latin Grammy por 'Ojos marrones', de Lasso. | Fuente: RPP

Ádammo, la sensación del pop-rock

Ádammo marcó una etapa significativa en la vida musical de Bravo. Después de seis años de éxito con sus compañeros, Ezio Oliva, Nicholas Cáceres, Diego Ubierna y Álex Remoue, decidió mudarse a los Estados Unidos en 2014. Reflexionando sobre esa etapa, recuerda momentos destacados como representar a Perú en los Premios MTV Latinoamérica en 2009 en Los Ángeles, una experiencia que le aportó tanto a nivel profesional como personal. “Lo más cool fue encontrar a todos los artistas con los que habíamos crecido”, recuerda.

El éxito del grupo también trajo desafíos internos en sus integrantes, llevándolos a un descanso indefinido después de siete años juntos. Renzo describe este período como inesperado y atribuye la decisión a la necesidad de preservar la amistad entre los miembros, que se estaba desgastando debido a la intensidad del proyecto.

“A pesar de que hay cosas que recuerdo con emoción, creo que fue un conjunto de aprendizajes y decepciones que nos hicieron crecer (...) Ádammo nunca terminó oficialmente, simplemente dejamos de hacer cosas. La relación entre nosotros comenzó a deteriorarse un poco y decidimos relajarnos para que nuestra amistad no termine de romperse. Estábamos desgastados, muy desgastados por haber tenido este proyecto durante siete años sin parar”, relata.

Aunque la banda no ha cerrado oficialmente la puerta a futuras colaboraciones, cada miembro ha seguido su propio camino, reconociendo que encontrarán el momento adecuado para reunirse. “Si lo vamos a hacer, lo haremos bien. No queremos hacer solo un concierto y chao; sino, quién sabe, preparar algo un poco más grande”.

Un nuevo comienzo en Los Ángeles

Motivado para llevar su música a nuevos horizontes, Renzo Bravo se trasladó a Los Ángeles y enfrentó desafíos, trabajando en diversos empleos para sobrevivir. A pesar de la transición abrupta desde un proyecto exitoso en Perú, donde era reconocido, hasta empezar prácticamente desde cero, se sumergió por completo en el arte. Estudió música y orquestación cinematográfica, tocó con diversas bandas de rock en la ciudad y adoptó el nombre artístico de BRAVVO.

“Fue fuerte. No es que los trabajos fueran malos, solo que no estaba acostumbrado a ellos porque mi rubro siempre fue la música. Trabajé en valet parking, atendiendo en restaurantes, hice de todo”. A pesar de esto, Renzo, quien destaca la importancia de tener gente que te apoye emocionalmente, no se desanimó y continuó haciendo música. Incluso, tuvo la oportunidad de tocar con Grandson, con quien llegó hasta el Late Night de Seth Meyers en 2018 y se presentó en el Lollapalooza en Chicago en 2021.

Años antes, bajo el alias de BRAVVO, lanzó la canción Let me go en 2016, colaborando con Stephanie Cayo y Sebastián Llosa, logrando más de 5 millones de reproducciones en Spotify. Además, ha realizado remixes de canciones de destacados artistas como Maroon 5, Kendrick Lamar y Juanes, alcanzando el número 1 en las listas Dance de iTunes en cuatro países.

Sin embargo, Renzo siempre apuntó más alto. Su mudanza a Los Ángeles lo llevó a conocer a Orlando Vitto, una figura clave en su crecimiento profesional. La colaboración con Vitto en la producción de Ojos Marrones para Lasso marcó un antes y un después en su carrera. Orlando Vitto, al unirse inesperadamente a la conversación, compartió cómo trabajar con Renzo Bravo ha sido una experiencia de aprendizaje mutuo y crecimiento.

“Yo ya venía de hacer cosas, pero había llegado al punto en que necesitaba compartir mis ideas porque era demasiado hacerlo solo. Además, necesitaba young blood, ideas más frescas. He aprendido mucho de él. Ha sido increíble. Nos conectamos desde la primera vez que trabajamos. Hemos ido creciendo, contentos y seguimos creando”.

Mientras más reales son los artistas a la hora de escribir canciones, más conectan con el público. Renzo Bravo, productor nominado al Latin Grammy

¿Cómo grabaron Ojos marrones?

La grabación de Ojos Marrones, y del resto de canciones del disco Eva, tuvo lugar en el estudio Sonic Ranch, frecuentado por artistas de renombre como Fiona Apple, Enrique Bunbury y Natalia Lafourcade. De hecho, meses atrás la banda canadiense de indie rock Arcade Fire se mudó por un breve tiempo junto a su familia. “No salíamos del estudio. Estábamos concentrados al 100%, enfocados en lo que estaba pasando”, recuerda Vitto.

El proceso creativo fue intenso, resultando en una canción que no solo cautivó al público sino que también sorprendió a los propios creadores, quienes inicialmente no la consideraban como el sencillo principal. “Sabíamos que era muy especial pero no nos imaginábamos lo que iba a ser”, comenta Bravo. “Nos gustó mucho Dios, la primera canción del disco, también Corriendo con tijeras. Pero la decisión del sencillo fue más allá de nosotros. Lasso tiene una opinión muy fuerte y sabe muy bien lo que quiere”, añade.

“La canción tiene un buen balance entre la letra y la música. Además, creo que la temática es muy real”, comparte Vitto. Por su parte, Renzo añade que el público se puede relacionar mucho con ella y considera que “mientras más reales son los artistas a la hora de escribir las canciones, más conectan con el público”. “Aunque todavía quedan superestrellas, creo que los que se conectan más con el público son los artistas que son más reales”.

Nominado al Latin Grammy

Renzo Bravo, junto con Lasso y Orlando Vitto, compite en la categoría a Grabación del Año en los Latin Grammy 2023 por “Ojos marrones”. Es consciente que enfrentan a artistas consagrados con canciones notables, entre ellos Christina Aguilera, Alejandro Sanz, Maluma y Karol G, pero destaca la emoción de competir con profesionales de la industria y reconoce que su vida ha sido como "una montaña rusa".

“Nosotros somos como los amigos que cayeron ahí por trabajar mucho. Es increíble competir con productores, compositores y artistas tan grandes y con canciones tan buenas que han funcionado muchísimo”.

Aunque reconoce que cualquier músico “sueña con ganar un Latin Grammy”, afirma que no trabaja exclusivamente por premios. “Estas son cosas que te van llenando el cuerpo de gasolina y te motivan, porque no es una carrera fácil, es emocionalmente desgastante. Hay muchos altos y bajos, pero estas pequeñas cosas nos siguen alimentando”.