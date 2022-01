Ezio Oliva y Karen Schwarz | Fuente: Facebook | Ezio Oliva

Convertirse en padre ha sido una de las experiencias más gratificantes en la vida de Ezio Oliva, basta con darle un vistazo a sus redes sociales para comprobarlo. Aunque su carrera musical consume gran parte de su tiempo, el intérprete encontró la manera de sentir el calor de familia las 24 horas del día.

Un tatuaje del rostro de su segunda hija, Cayetana, quedó plasmado en el brazo derecho del cantante nacional. El mismo detalle ya lo había tenido meses atrás con su primera hija, Antonia, quien luce grabada en el brazo izquierdo. Como era de esperarse, Ezio compartió unas fotos para que sus seguidores vean el resultado.

"Desde que nació Cayetana sueño con tatuármela, pero no lograba cuadrar una fecha con mi amigo tatuador @zhimpamoreno ⚡️ Por fin lo logramos y ahora llevo a mis dos princesas en la piel para toda la vida ❤️" publicó en Instagram el cantante tras agradecer al artista que hizo el trabajo.

Una de las personas más emocionadas por este detalle fue su pareja, Karen Schwarz. La modelo no dudó en expresar su emoción en la red social. "Ayyyyy lo ameeeeee!!! Mis chanchitas bonitas ❤️❤️", escribió la modelo; sin embargo, algunos usuarios no quedaron muy conformes y dejaron sus opiniones sobre el arte en los comentarios.

ENAMORADOS HASTA LOS HUESOS

Con dos pequeñas hijas, el matrimonio de Karen Schwarz y Ezio Oliva luce como uno de los más sólidos en la farándula nacional. Pero antes de conocer a su actual pareja, la conductora de 'Yo Soy' no tenía razones para creer en el amor.

Así lo confesó ella misma en su cuenta de Instagram, con más de 3 millones de seguidores, donde compartió una fotografía junto a su esposo y, también, una reflexión acerca de la búsqueda de su media mitad.

"Cuando la posibilidad de enamorarme no existía para mí, porque así yo lo decidí después de 2 años de haber estado sola, apareció esa lucha interna de no querer sentir nada por nadie", explicó Karen Schwarz en su publicación.

Sin embargo, al encontrarse con Ezio Oliva, las cosas cambiaron para ella. "Acá me ven, enamorada hasta los huesos después de ocho años y con dos angelitos hermosos", indicó. Según la presentadora, "el amor no se busca ni se elige a dedo, llega cuando tiene que llegar".

"Y aquí estoy entregada a la construcción de nuevos sueños con mi familia", concluyó Karen Schwarz. Ella y Ezio Oliva contrajeron matrimonio en octubre de 2015.

