Ezio Oliva se une a Vadhir Derbez para lanzar su nueva canción "Mi soledad": "Será una sorpresa". | Fuente: Instagram

Ezio Oliva utilizó sus redes sociales para revelar que su próxima canción, a la que tituló “Mi soledad”, será un dúo con Vadhir Derbez, actor, cantante e hijo del conocido comediante mexicano Eugenio Derbez.

Asimismo, contó a sus seguidores que sigue haciendo música en el país azteca y ha encontrado muchas oportunidades para crecer profesionalmente. Por otro lado, su esposa Karen Schwarz será la protagonista del clip y estará acompañada por el influencer Kunno.

Hasta el momento se desconoce de qué tratará la canción y de qué va el videoclip, pero Ezio Oliva y Vadhir Derbez han estado compartiendo sus encuentros en Instagram mostrándole a sus seguidores cómo están trabajando.

Por su parte, Karen Schwarz agregó que, si bien forma parte del clip junto a Kunno, también le acompañarán otras 14 mujeres. “Hay un potente mensaje detrás de todo”, escribió.

Ezio Oliva entre México y Perú

En entrevista con RPP en junio de este año, Ezio Oliva también fue consultado sobre cómo hace para partir sus tiempos y su vida entre Ciudad de México y Lima, ciudad en el que vive junto a su esposa, la presentadora de televisión Karen Schwarz, y sus dos hijas.

“Karen tiene sueños y yo tengo sueños. Hoy el trabajo de mi esposa es en Perú y mis sueños y trabajo son en Perú y México y como familia toca empujar el barco”, explicó Oliva y señaló que si bien la letra no refleja su situación sentimental sí conecta con la experiencia de la despedida de su familia por sus constantes viajes. “El hecho de apartarme de mi familia por cumplir mi sueño es bien difícil entonces el argumento de esta canción se adecua a mi historia”, cuenta.

“Si un artista no le pone un ingrediente personal a la canción es imposible que se sienta verdaderamente identificado cuando la canta en vivo. Hoy los conciertos están volviendo y si Dios quiere pronto me voy a subir a un escenario pero imagina no sentir lo que estás cantando. En mi caso siempre le he puesto algo personal”, agrega Oliva.

